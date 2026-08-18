Gamarra no ve "normalidad" en Ceuta y pide a Interior "garantías y condiciones dignas" para los efectivos desplazados

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, atiende a los medios de comunicación, tras una reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en la sede del PP Ceuta, a 18 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha aseverado que aún no se ha recuperado la "normalidad" en Ceuta, y ha reclamado al Ministerio del Interior un "esfuerzo" para que los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) desplazados a la ciudad autónoma puedan trabajar "en unas condiciones dignas".

"Esa normalidad de la que se habla no existe, no se ha recuperado", ha afirmado este martes Gamarra en declaraciones a medios junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; alegando que ha visto "de primera mano" que las libertades y los derechos de los ceutíes "no están garantizados" y que, por ende, el "principal objetivo" debe ser "recuperarlos".

La vicesecretaria 'popular' ha reiterado que ha podido comprobar la ausencia de "derechos garantizados" entre la población de Ceuta tras pasear por la ciudad autónoma y visitar algunas localizaciones como la Playa del Trampolín, el Barrio del Príncipe Alfonso o la frontera.

"Cuando hay una mujer que no se atreve a andar por una calle, cuando un padre de familia decide que es mejor quedarse en casa o cuando se decide que a partir de cierta hora hay que volver a casa, evidentemente las libertades y los derechos de los ceutíes no están plenamente garantizados hoy", ha lamentado.

"TODO ES POSIBLE, SI HAY VOLUNTAD POLÍTICA"

Ante ello, Gamarra ha pedido al departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska un "esfuerzo" para "garantizar" que los agentes desplazados a Ceuta puedan trabajar "en unas condiciones dignas". "Quiero pedir que se trabaje para garantizar las circunstancias en las que están viviendo hoy aquí los policías y los guardias civiles que se han desplazado desde la península a trabajar y a servir", ha abundado.

"Hay que hacer un esfuerzo por parte del Ministerio del Interior para que puedan trabajar en unas condiciones dignas, y seguro que es posible, todo es posible si hay voluntad política", ha reivindicado, reclamando así "garantías" y "derechos" para que los efectivos "puedan trabajar y ejercer su labor y su responsabilidad en términos de dignidad".

LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO "NO HAN FALLADO"

La vicesecretaria 'popular' ha defendido --tras reunirse este mediodía en Ceuta con representantes de asociaciones y sindicatos de Guardia Civil y Policía Nacional-- que dichas organizaciones sindicales "no han fallado". En este sentido, ha agradecido a Vivas su "compromiso", a quien ha calificado como "el símbolo de lo que significa estar 24 horas los siete días de la semana al servicio de Ceuta y al servicio de España".

"Si algo ha habido por parte del gobierno de Ceuta desde el minuto uno ha sido plena colaboración, una plena colaboración que ha sido incluso en solitario porque durante muchos días ha estado absolutamente sola la ciudad de Ceuta", ha criticado, tildando de "el colmo" que, en su opinión, el Ejecutivo central señale al gobierno autonómico por "falta de colaboración".

"Eso es señalar a los propios ceutíes de falta de compromiso y esto no es así, no se lo merecen porque si por algo se les puede caracterizar es por todo lo contrario, por un compromiso incluso por encima de sus competencias, de sus recursos y de sus capacidades", ha celebrado, reprochando que, en contraposición, se ve a "gente de vacaciones".

UN GOBIERNO "AUSENTE" QUE "NO ESTÁ A LA ALTURA"

Así las cosas, Gamarra ha insistido en que desde el PP demandan adoptar "medidas estructurales" y "no sólo ver" cómo se recupera "la normalidad" en Ceuta, ante lo que consideran un Gobierno "ausente": "Cuando algo grave pasa en un país, el país tiene que sentir que aquellos que tienen el honor y la gran responsabilidad de gobernarlo, están al frente y asumen la responsabilidad".

"Lo decimos alto y claro, no estaban cuando había que estar, no actuaron ni previeron lo que venía y ahora tampoco están a la altura de las circunstancias con todos los medios que el Estado tiene y puede poner al servicio de Ceuta y de España", ha espetado.

La vicesecretaria 'popular' ha insistido así en que la entrada masiva del pasado día 30 fue una "invasión" y no una llegada "casual". "Había indicadores e indicios para haberla prevenido y no se hizo. Esto alguien lo tuvo que organizar, es evidente", ha asegurado, resaltando que el "retorno" a Marruecos es la única "salida".

Preguntada también sobre cómo actuarían desde el PP en el caso de que el Gobierno central no quisiera llevar a cabo dicha devolución, Gamarra ha eludido responder, si bien ha avisado que seguirán "insistiendo" y siguiendo la "línea" de la legislación europea, tras el aval de Bruselas al retorno de los migrantes que permanecen en Ceuta.

Con todo, ha alabado el "coraje" de los ceutíes por, en sus palabras, no rendirse. "No estáis solos, el resto de España, de esa España a la que pertenecéis, está con vosotros", ha sentenciado.