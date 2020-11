El PP dice que habrá "sorpresas mayúsculas" en los contratos de Iglesias y le insta de nuevo a someterse a una auditoría

Maroto asegura que, una vez que se hagan públicos esos contratos, "siempre cabe la vía del recurso y la denuncia" ante los tribunales

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha solicitado de nuevo este jueves una auditoría de todos los contratos que ha realizado el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Iglesias, ya que, según ha dicho, al no publicarlos no se sabe "ni a quién se los hace, ni el importe" de los mismos. En este punto, ha asegurado que va a haber "sorpresas mayúsculas" en esos contratos firmados durante el estado de alarma.

"Hemos pedido una auditoría de todos los contratos que hace el Ministerio porque sorprendentemente el descubrimiento que se ha hecho es que Pablo Iglesias está haciendo contratos en los que no se sabe a quién se los hace, no se sabe el importe y no hay control ninguno porque no publican los contratos", ha afirmado Maroto.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Maroto ha señalado que su partido está "analizando cada uno de esos contratos para identificar a quién se está contratando, por qué importe y por qué".

"Si le puedo asegurar que va a haber sorpresas mayúsculas en los contratos que ha firmado el señor Iglesias durante la pandemia, mejor dicho, durante el estado de alarma", ha manifestado el portavoz del PP en la Cámara Alta.

El dirigente del PP ha insistido en que se van a encontrar con "sorpresas mayúsculas" al ver el contenido. "Naturalmente, una vez que eso se haga público, siempre cabe la vía del recurso y de la denuncia para que los tribunales puedan, en su caso, tomar posición", ha añadido.

IGLESIAS NIEGA HABER OCULTADO INFORMACIÓN

El pasado martes, en el Pleno del Senado, Pablo Iglesias negó que su departamento haya ocultado información sobre 26 contratos tramitados durante la primera fase de la pandemia y acusó al PP de "normalizar la mentira" para tratar de "montar un titular escandaloso" con vistas a generar "cierto ruido parlamentario".

Por su parte, el Grupo Popular le retó entonces a que someta a auditoría toda la contratación lanzada durante el estado de alarma, para verificar que toda la contratación del Ministerio de Derechos Sociales se ha publicado de acuerdo a la normativa y se han adjudicado correctamente.

La senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero llevó este asunto a la sesión de control al Gobierno de la Cámara Alta después de que el diario 'El Mundo' publicase ese día que no había información pública sobre un total de 26 contratos tramitados durante el estado de alarma, en base a los datos de una repuesta parlamentaria del Ejecutivo.