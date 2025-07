Gamarra dice que si el PNV no pacta con el PP no es por "el tono" que usan contra ellos: "Eso son excusas de mal pagador"

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La todavía secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que los límites de su partido para pactar con Junts "son los de la Constitución" y los del "marco de la convivencia", frente a un PSOE que ha estado dispuesto quebrantar "la línea de lo moral y de lo ético" con la aprobación de la ley de amnistía.

Preguntada en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, sobre hasta dónde puede llegar el PP con Junts, después de que Alberto Núñez Feijóo apelar a "poner el contador a cero" con los independentistas catalanes, Gamarra ha señalado que "los límites políticos" son los que establece la Carta Magna.

"Yo creo que los límites están claros. Los límites son la Constitución, el marco de convivencia, garantizar siempre la igualdad entre españoles, vivan donde vivan, una igualdad ante la ley, una igualdad a los servicios públicos", ha explicado la 'número dos' del PP, contraponiendo el modelo del acuerdo de 'Génova' frente a "la política del chantaje que ha establecido" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Para Gamarra "esa es la línea" en la que los ponentes del XXI Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana han estado trabajando, dejando claro que los 'populares' tienen "límites morales, éticos, como no puede ser de otra manera", en contraposición de Sánchez, para quien esas líneas rojas "no existen".

EL PNV PONE EXCUSAS PARA NO PACTAR CON EL PP

En otro orden de cosas, ha cargado contra el PNV por estar "en brazos del PSOE" y por excusarse en que no llegan a acuerdos con los 'populares' por las habituales críticas y el tono duro que desde 'Génova' mantienen con los jetzales por ser uno de los socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Hoy el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido en clara caída desde el punto de vista electoral, se ha echado en brazos del Partido Socialista absolutamente para gobernar en Euskadi. Ya han decidido que esa alianza no la va a romper, independientemente de lo que salga", ha sentenciado Gamarra.

Además, ha dicho que no es cierto que los nacionalistas vascos no pacten con el PP por "el tono que utilice o deje de utilizar el Partido Popular". "No, eso son excusas de mal pagador y nada más, porque no tienen ninguna intención de romper con el Partido Socialista porque esto, y lo saben, les podría llevar a perder el gobierno vasco al PNV", ha añadido.

Gamarra ha reivindicado que el PP "sí que es un partido libre" y que por tanto dice lo que piensa y piensa lo que dice, denunciando la situación de otros partidos "que siempre buscan excusas" y sitúan al PP como el culpable de que sea "imposible un acuerdo".