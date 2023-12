El PP dice que llevan "48 horas esperando" de Moncloa la agenda de la reunión Sánchez-Feijóo: "Mucho interés no hay"

Tellado dice que el PSOE "no es de fiar" y añade que María Guardiola "no traicionó" a sus votantes como sí ha hecho Pedro Sánchez



MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que su partido lleva "48 horas esperando" de Moncloa la agenda de la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, algo que, a su juicio, evidencia que "mucho interés no hay" por parte del Gobierno.

Hace una semana, Sánchez avanzó que concertaría una reunión con Feijóo para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma de la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido. Tras un contacto entre gabinetes, en el que Moncloa ofreció varias fechas, el PP exigió un orden de la reunión por escrito, con la intención de incorporar varios temas al mismo.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Tellado ha señalado que ese encuentro entre Sánchez y Feijóo es "una cortina de humo para tapar" el debate sobre la ley de amnistía, cuyo primer debate se celebró el pasado martes en el Pleno del Congreso.

Así, ha señalado que "después de anunciar cinco días antes" que Sánchez iba a llamar el líder del PP, "finalmente desde el gabinete de Sánchez llamaron al gabinete de Feijóo para tapar, la noticia del martes". Según ha dicho, "se acordó que lo importante no era cuándo, sino para qué, y que el Partido Popular quería conocer qué temas quiere abordar".

En este sentido, ha subrayado que el PP quiere añadir a la agenda "los temas que verdaderamente preocupan a los españoles". "Y la realidad es que no han vuelto a llamar. Conclusión, mucho interés no hay. Llevamos 48 horas esperando una respuesta desde el Gobierno para saber de qué temas quiere hablar Sánchez y la incorporación de los temas del PP", ha agregado.

RENOVACIÓN DEL CGPJ Y REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

En cuanto a la reforma del CGPJ, Tellado ha avisado que "si va paralelo a la modificación de la ley para que los jueces elijan a los representantes de los jueces, como exige Europa", el PP estaría de aceurdo. "Si no, no hay mucho de qué hablar", ha apostillado.

Sobre la financiación autonómica, ha asegurado que ya han dicho que este asunto debe tratarse de forma "multilateral, con todos en la misma mesa y con las cartas encima de la mesa, no con negociaciones bilaterales con los partidos independentistas como pretende el Partido Socialista".

Y en relación al artículo 49 de la Constitución, Tellado ha afirmado que el PP está a favor "pero con garantías", de forma que ese proceso "no sirva para que los independentistas cuelen por la puerta de atrás vía enmienda esas reivindicaciones" relativas al modelo territorial.



"EL PSOE NO ES DE FIAR"

Según Tellado, el PSOE "es un partido que no es de fiar". "Tienen que entender que no nos van a volver a engañar, que el Partido Popular tiene muy buena voluntad, es un partido de Estado, pero desde luego no vamos a permitir que nos tomen el pelo ni a nosotros ni a los 8 millones de españoles que nos dieron su voto", ha proclamado.

Ante el hecho de que el PP tampoco dijera antes de las elecciones que pactaría con Vox en CCAA y ayuntamientos, Tellado ha resaltado que el PP "no contradijo su programa electoral en ninguno de los territorios donde finalmente formó gobiernos de coalición con Vox". A su juicio, equiparar eso con la actuación de Sánchez con la amnistía y sus pactos con los independentistas es "un ejemplo de la desesperación".

Así, ha dicho que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, explicó "claramente por qué era necesario ese pacto de gobierno" con Vox "después del resultado electoral" y "no traicionó ni a sus votantes ni su programa". "El que ha traicionado a su programa y sus votantes se llama Pedro Sánchez y eso es injustificable", ha enfatizado.

Además, ha señalado que a la vista de lo que vieron ayer en el Parlamento Europeo, Pedro Sánchez "avergüenza" al país porque su actuación fue "tremendamente lamentable" y no estuvo "a la altura del representante de los españoles".

RETIRAR PALABRAS DEL DIARIO DE SESIONES

Asimismo, Tellado ha criticado que este miércoles la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no defendiera la "honorabilidad de jueces, magistrados y periodistas" al permitir que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, les "insultase, injuriase, calumniase" desde la tribuna del Congreso.

"No le obligó a retirar sus palabras, y por eso ayer el Tribunal Supremo rompía relaciones con el ministro (Bolaños)", ha manifestado, para añadir que este hecho evidencia que hay "connivencia absoluta entre el Partido Socialista y los independentistas, que injurian, calumnian y acusan de delitos a jueces". En su opinión, es "el mundo al revés".