El PP dice que no es "casualidad" que Sánchez saque a Franco cuando el TS insta a investigar pagos del PSOE en metálico

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este viernes que no es "casualidad" que el Gobierno de Pedro Sánchez "saque a Franco" justo cuando el Tribunal Supremo ha instado a investigar los pagos del PSOE en metálico al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Así se ha pronunciado después de que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, haya abierto el procedimiento previo para instar a la ilegalización ante la Justicia de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y le haya notificado a la entidad dicho expediente, así como la apertura del correspondiente periodo de alegaciones.

Al ser preguntada si el PP está a favor o en contra de que la Fundación Francisco Franco siga con sus actividades, Muñoz ha recordado que el Grupo Popular se abstuvo en el Congreso al debatir este asunto por entender que "es una cuestión que debería haberse ampliado a organizaciones terroristas que promueven el terrorismo" o a "otro tipo de regímenes" que "tienen ideologías totalitarias". Pero el Gobierno, ha criticado, "solo quiso hablar de la Fundación Francisco Franco".

"En cualquier caso no me parece casualidad que justo hoy vuelvan a sacar el tema cuando efectivamente estamos viendo lo que ha anunciado el Supremo de que no queda acreditado de dónde viene el dinero del PSOE para hacer esos pagos en metálico", ha resaltado.

En concreto, el magistrado del TS a cargo del 'caso Koldo' ha instado a la Audiencia Nacional a que investigue los pagos en metálico que realizó el PSOE en favor del exministro Ábalos y Koldo García al considerar que pudo haberse cometido un presunto blanqueo de capitales a través de las liquidaciones de gastos y que ni el partido ni los investigados ni los trabajadores de la formación que declararon como testigos han esclarecido este asunto.

Muñoz ha subrayado además que el paso del Gobierno con la Fundación Francisco Franco coincide con las informaciones que apuntan a que "obra en poder de los jueces ese informe de la UCO" sobre el ministro Ángel Víctor Torres.

A su entender, "siempre que hay alguna cuestión que afecte al Gobierno de España sacan a Franco". "Ellos sabrán. En este país se habla de Franco fundamentalmente porque quien habla de él es la izquierda", ha finalizado.