PP dice que se puede devolver a migrantes de Ceuta con el marco actual y no contempla vías como el estado de excepción

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del Partido Popular, Borja Sémper, atiende a los medios tras la reunión del Comité de Dirección del PP, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que se pueden devolver con el marco jurídico actual a los migrantes irregulares que entraron de forma masiva en Ceuta, descartando promover otras vías como el estado de excepción.

"Hemos dicho en muchas ocasiones que el retorno de las personas que entraron de una manera irregular en España no requieren un nuevo marco jurídico sino que está amparado por el presente y por el europeo. Se puede hacer ya", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Así se ha pronunciado al ser preguntado por las declaraciones del exministro de Defensa Federico Trillo defendiendo declarar el estado de excepción en Ceuta porque eso facilitaría que se puedan expulsar a "todos los invasores ilegales, sean o no menores".

En una entrevista concedida con Europa Press, Trillo explicó que si se declara el estado de excepción "en ese momento se pueden expulsar a todos aquellos que se han introducido ilegalmente". Se trata de un mecanismo constitucional extraordinario que se declara --mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso-- en caso de una grave alteración del orden público y que lleva al Estado a limitar derechos y asumir poderes extraordinarios para afrontar circunstancias que superan la normalidad.

SÉMPER PIDE AGILIZAR EL PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN

Eso sí, Sémper ha defendido acelerar los trámites para que el retorno de esos inmigrantes se pueda hacer cuanto antes. "Se pueden agilizar los trámites. Propusimos incrementar en tres turnos servicios de extranjería mañana, tarde y noche para que esos expedientes fueran agilizados. Hoy, de eso, no existe nada", se ha quejado.

Sémper ha recalcado que se habla de Marruecos como un "país seguro" y ha subrayado que si el país vecino va a "organizar una Copa del Mundo, puede acoger perfectamente a las personas que saltaron la valla".

"Es tan excepcional lo que hemos visto en Ceuta, que requiere una respuesta también a la altura, excepcional. Y esto es lo que estamos pidiendo desde el minuto uno al Gobierno", ha insistido el dirigente del PP.

Dicho esto, y en alusión a las declaraciones del exministro de Defensa con José María Aznar, Sémper ha indicado que "cualquiera obviamente tiene perfecto derecho a aportar al debate público lo que considere", pero la posición del PP "es clara".

VIVAS NO CIERRA LA PUERTA

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cerrado la puerta a la posibilidad de poder aplicar el estado de excepción y se ha limitado a asegurar que no le corresponde a él decir cuál debe ser el instrumento jurídico que debe aplicarse para lograr el retorno de los inmigrantes irregulares que entraron en Ceuta.

Al ser preguntado expresamente por la propuesta de Trillo de declarar el estado de excepción para facilitar el retorno de los inmigrantes irregulares, sean o no menores, Vivas ha reconocido que "Ceuta vive una situación excepcional" y ha reiterado que la vuelta a la normalidad es una exigencia "absolutamente irrenunciable" para la ciudad.

No obstante, Vivas ha evitado pronunciarse sobre la fórmula jurídica concreta que debería aplicarse. "Cuál sea el instrumento jurídico que haya que aplicar al objeto de lograr esa finalidad, pues no me corresponde a mí", ha declarado durante su intervención en el desayuno de Nueva Economía Fórum que ha presentado Feijóo y al que han asistido numerosos 'barones' del PP.

De hecho, uno de los presidentes del PP presentes en ese acto ha apostado, en privado, por incrementar el número de funcionarios para acelerar los expedientes de expulsión. "Se necesitan 4.000 funcionarios haciendo expedientes", ha exclamado, en línea con el discurso de Feijóo.

En cualquier caso, ha dicho desconocer si el estado de excepción tiene viabilidad y no ha cerrado la puerta a aplicar una medida de ese tipo si "mañana entran otros 60.000" inmigrantes irregulares en España.