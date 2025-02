El PP dice que el SMI tributa para que Sánchez pague el "cuponazo separatista" y perdone la deuda catalana

Cree que al presidente no le inquieta que el juez quite el pasaporte a Ábalos y que el problema sería que Cerdán no pudiera ir a Suiza

BURGOS, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de obligar a tributar el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para poder "pagar" lo que los 'populares' han bautizado como "cuponazo separatista" y los 15.000 millones de euros de deuda que se calcula se van a condonar a Cataluña.

Así lo ha dicho Gamarra durante su intervención en la Interparlamentaria que el PP celebra en Burgos y en vísperas de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para el próximo miércoles en el que se tratará esa condonación que el Gobierno quiere hacer extensiva a otras comunidades.

Gamarra ha dado por hecho que esa cita entre el Ejecutivo central y los consejeros del ramo autonómicos tiene como objetivo aprobar el "cuponazo separatista" y ha recriminado a los socialistas que utilicen a los perceptores del SMI para poder pagar "sus facturas al separatismo".

REUNIÓN ILLA-JUNQUERAS

Además, ha indicado que los pactos en materia de financiación autonómica del Gobierno con sus aliados independentistas catalanes supondrán que haya "menos dinero para sanidad, educación y dependencia" en el resto de comunidades.

"Esto es de lo que hablan hoy (Salvador) Illa y (Oriol) Junqueras", ha apuntado, refiriéndose a la reunión privada que el presidente de la Generalitat ha mantenido con el líder de ERC. Según la dirigente 'popular' ese asunto también fue tema de conversación del encuentro entre el PSOE y Junts que tuvo lugar este viernes en Suiza.

En este punto, Gamarra ha deslizado que Sánchez no está preocupado por el hecho de que al ex número dos del PSOE y exministro José Luis Ábalos le haya quitado el pasaporte el juez del Supremo que instruye el 'caso Koldo', sino que lo que le preocuparía sería que se lo retirase al actual secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, encargado de negociar con los de Carles Puigdemont sobre "su permanencia en la Moncloa".

PATO COJO Y CABEZA DEL PULPO DE LA CORRUPCIÓN

La dirigente 'popular' ha insistido en que si se habla de Sánchez, su gobierno y su partido "todo huele a podrido" y ha lanzado la idea de que el jefe del Ejecutivo está "en tiempo de descuento" y es un "pato cojo" por su "agonía judicial, su permanente debilidad parlamentaria y su absoluta ausencia de ideas".

"No tiene proyecto ni respaldo parlamentario, sólo una corrupción que le acorrala por todos lados. Es la cabeza del pulpo de la corrupción del Gobierno, un pulpo que tiene muchos tentáculos", ha aseverado.