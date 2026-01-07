El PP estudia cómo citar a Ábalos en el Senado tras denegar el TS que declare este jueves en la 'comisión Koldo'

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 11 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha asegurado este miércoles que el Grupo Popular en el Senado está estudiando la documentación para ver "si se puede" citar al exministro José Luis Ábalos, después de que el Tribunal Supremo haya denegado que declare este jueves.

En concreto, el Tribunal Supremo ha rechazado que Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, comparezca este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde le citó el Partido Popular.

A través de un auto de este miércoles, recogido por Europa Press, el magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, señala que por "la singular premura de la solicitud referida" para que Ábalos comparezca "no es posible otorgar la autorización interesada".

El magistrado sostiene que la petición de comparecencia se hizo con "singular premura" y precisa que la Cámara Alta podría volver a presentar la solicitud de comparecencia, pero "con tiempo suficiente para que resulte posible la imprescindible audiencia previa de las partes".

"EL OBJETIVO ES QUE ÁBALOS VAYA AL SENADO LÓGICAMENTE A COMPARECER"

Al ser preguntado si el PP se plantea citar a Ábalos de forma telemática después de esta decisión del Supremo, Bravo ha indicado que "parece" que el Supremo ha dicho "no por ahora" a esa comparecencia en la comisión de investigación.

"Pero lo que nos trasladan desde el Senado el grupo (Popular) es que están estudiando la documentación para ver exactamente los términos y si se puede porque el objetivo es que Ábalos vaya al Senado lógicamente a comparecer", ha admitido el vicesecretario del PP.

La portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García, anunció a finales del año pasado que su partido llamaría el 8 de enero al exministro Ábalos, que ya compareció en la comisión en mayo de 2024.

El precedente más reciente de una persona que estaba en prisión y compareció ante una comisión de investigación en las Cortes se produjo en febrero de 2025, cuando la comisión del Congreso de los Diputados que investiga los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en agosto de 2017 interrogó a Mohamed Houli Chemlal, que estaba condenado por estos ataques terroristas.

LOS "MENSAJES DE AMOR" DE SÁNCHEZ A ÁBALOS

Por otra parte, Bravo se ha hecho eco de los mensajes del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a Ábalos en enero de 2024 --poco antes de la detención de Koldo García-- que ha publicado 'Vozpopuli', en los que le decía que le quiere "como un amigo" y que en lo político deben "estar unidos".

Según Bravo, cada día conocen "nuevos e inquietantes detalles de su estrecha relación con quienes hoy duermen en prisión" y "toda España conoce ya los mensajes de amor de Sánchez a Ábalos, que hoy duerme en la cárcel".

"El hombre profundamente enamorado de una pentaimputada --en alusión a Begoña Gómez-- recordaba a su ex número dos que debían estar unidos. Eso apenas un mes antes de que estallara el caso por el que ahora está entre rejas", ha dicho.

En este sentido, Bravo ha subrayado que la realidad rebate "de plano" el argumentario de Moncloa de ceñir a lo político la relación del presidente del Gobierno con Ábalos. A su entender, es "normal" que Sánchez "borre los mensajes" ya que son la prueba de su posible vínculo "con la corrupción".