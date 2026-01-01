El PP europeo celebra los 40 años de la entrada de España en la UE y llama a reforzar la unidad y la libertad

Archivo - Dependencias del Parlamento Europeo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular Europeo (PPE) ha conmemorado este jueves el 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea (UE), un acontecimiento que el partido describe como "un hito de progreso y modernización" para el país.

"Se cumplen 40 años del ingreso de España en la Unión Europea. Un hito de progreso y modernización. Pero Europa no solo trajo desarrollo económico y social: afianzó y reforzó nuestras libertades", ha destacado la formación política en su cuenta de 'X'.

El PPE, ante los nuevos desafíos, ha indicado que la UE "debe ser más que nunca un espacio de unidad, libertad, estabilidad y futuro compartido".

Por su parte, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, también ha celebrado el 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la UE, una fecha que, según ha subrayado, marca cuatro décadas de "paz, democracia, progreso y prosperidad" en ambos países.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado los cuarenta años de la adhesión de España a la Unión Europea (UE), un acontecimiento que ha calificado como "un hito en la unidad europea".

"La historia reciente nos había separado, pero escogisteis un futuro democrático, y regresasteis a vuestra casa, en el corazón de Europa. Ha sido un viaje increíble", ha subrayado Von der Leyen en un mensaje institucional.

España ingresó el 1 de enero de 1986 en las Comunidades Europeas, compuesta por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Desde entonces, España ha presidido en cinco ocasiones el Consejo de la UE que, de forma rotatoria, cada seis meses, van ocupando los distintos estados miembro. La primera vez que esto ocurrió fue en el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023. Entre medias, España ostentó la presidencia de turno en el segundo semestre de 1995, en el primer trimestre de 2002 y en el primer semestre de 2010.

Además, ha aportado un total de nueve nombres a las distintas comisiones que se han ido sucediendo desde entonces. Inicialmente, cuando los estados miembros eran menos que los 27 actuales, cada país aportaba dos nombres, pero desde 2004, cuando se produjo la 'gran ampliación', la cifra quedó reducida a uno.