El PP exige explicaciones a Sánchez por la financiación de sus primarias tras revelar Koldo la aportación del suegro

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido explicaciones este jueves a Pedro Sánchez tras asegurar Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, que el suegro del presidente del Gobierno aportó dinero para su campaña de primarias. A su entender, esas manifestaciones evidencian que "la cuadrilla" de Sánchez "empieza a cantar".

El partido de Alberto Núñez Feijóo se ha hecho eco de las declaraciones de Koldo García en una entrevista concedida a 'OKdiario' en la que afirma que "escuchó a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias".

El PP ha recordado que, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado hace un mes, Sánchez recurrió al "no lo sé", "no me consta" o "no me acuerdo". De hecho, ha subrayado que el senador del PP Alejo Miranda le interpeló expresamente si "desmentía" que las saunas de su suegro financiaron la campaña de las primarias o financiaron "alguna vez al PSOE".

Ante esa pregunta, Sánchez respondió: "El que mi suegro, que en paz descanse, pudiera o no donar como particular, no tengo información sobre ello". Los 'populares' consideran que las palabras de Koldo García evidencian que el presidente del Gobierno es "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución".

TELLADO: "LA CUADRILLA DE SÁNCHEZ EMPIEZA A CANTAR"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que Sánchez "llegó haciendo trampas y acabó rodeado de corrupción". "La cuadrilla de Sánchez empieza a cantar", ha enfatizado en un mensaje en 'X', a raíz de esas palabras de Koldo García.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado que durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado el presidente del Gobierno "dijo no saber si su suegro había financiado su propia campaña de primarias".

"Pero a Koldo sí le consta. ¿Por qué no quiso aclararlo el presidente del Gobierno? ¿Porque ese dinero venía del negocio de las saunas?", ha preguntado Gamarra, para añadir que "todo es una farsa de dudosa procedencia".

"DINERO PROVENIENTE DEL NEGOCIO DE LA PROSTITUCIÓN"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, que ha resaltado que a Koldo García "sí le consta" que el suegro de Sánchez "donó para sus primarias". A su entender, fueron "unas primarias amañadas". "No les corrompió el poder, venían así de casa", ha señalado en la misma red social.

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado que Sánchez "llegó al poder haciendo trampas y con donaciones de su suegro, dinero proveniente del negocio de la prostitución". En su opinión, "el castillo de naipes del farsante empieza a desmoronarse".