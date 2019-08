El PP exige que Sánchez "dé la cara" en el Congreso por la "traición" a Navarra y España

448036.1.644.368.20190803112750

Beltrán avisa que si hay comicios la responsabilidad es de Sánchez y critica que busque extenderla a los demás: "No lo vamos a consentir"

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva vicesecretaria de Organización del PP y presidenta de los 'populares' en Navarra, Ana Beltrán, ha emplazado al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, a dar explicaciones en el Congreso como "máximo responsable" de la "traición" a Navarra y España. Según ha recalcado, se va a "imponer" la agenda de "Bildu-Batasuna" en la Comunidad Foral.

Así se ha pronunciado Beltrán, en una entrevista concedida a Europa Press, ante la investidura en segunda votación de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra con el apoyo el PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezquerra, y la necesaria abstención de EH Bildu.

Beltrán ha afirmado que Bildu ya ha dicho que tiene "la llave del Gobierno", que es la que "sirve para abrir y para cerrar". "No lo pudo decir más claro. Bildu-Batasuna va a ser la llave de ese Gobierno y va a mandar y, desde luego, va a imponer sus políticas nacionalistas vascas y sobre todo sus políticas anexionistas de nuestra Comunidad Navarra al País Vasco", ha enfatizado.

En este sentido, ha subrayado que los nacionalistas vascos, Geroa Bai y Bildu "siempre acaban los deberes" y ha señalado que en la pasada legislatura en Navarra han visto como "su mayor preocupación era llevar a cabo su hoja de ruta: conseguir la anexión de Navarra al País Vasco" y que "sea una provincia más de Euskadi".

IMPONER EL EUSKERA, LA IKURRIÑA Y ECHAR A LA GUARDIA CIVIL

"Eso lo han estado haciendo con la imposición del euskera, con la imposición de la ikurriña, y queriendo echar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de nuestra comunidad, reivindicación histórica de ETA. Y todo eso es lo que ha permitido el señor Sánchez que siga ocurriendo y que vaya a desarrollarse en Navarra", ha aseverado.

Tras asegurar que "Bildu-Batasuna va a ser clave" en el nuevo Gobierno de Navarra, ha afirmado que es "muy importante que el señor Sánchez acuda al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de por qué ha traicionado a Navarra y, por lo tanto, a España".

Beltrán ha destacado que en los comicios del 26 de mayo la coalición Navarra Suma formada por UPN, Cs y PP obtuvo casi un 40% de los votos, un apoyo que, a su entender, evidencia que "los navarros han dicho con claridad rotunda que querían sacar de las instituciones y del Gobierno al nacionalismo vasco".

"SÁNCHEZ HA DADO OXÍGENO A LOS NACIONALISTAS Y BILDU"

Por eso, ha recriminado a Sánchez que al permitir un Gobierno presidido por Chivite y no por Navarra Suma "lo que ha hecho es dar oxígeno" a los nacionalistas y Bildu "cuando ya estaban absolutamente noqueados". "Y de esa traición tiene que dar explicaciones sin falta el señor Sánchez", ha abundado.

Al ser preguntada si buscarán el apoyo de Cs para forzar esa comparecencia de Sánchez en el Congreso, ha señalado que su partido "siempre" está dispuesto a trabajar con el partido naranja para que Sánchez "dé la cara" y "responda de esta grave irresponsabilidad que ha cometido, sabiendo él que Navarra es una comunidad que está en peligro".

"Sánchez lo sabía y lo sabe perfectamente, que no es ahora mismo una comunidad como otras, porque tenemos a Geroa Bai, que es un partido que ha nacido sólo para la anexión, y a Bildu-Batasuna con el interés de que seamos vascos. Él lo sabía, sabe lo que ha pasado estos cuatro años y, por lo tanto, tiene que dar explicaciones porque es el máximo responsable de esta traición", ha aseverado.

Beltrán, que ha criticado que el PSOE y el Gobierno de Sánchez pidan la abstención del PP tras lo ocurrido, ha criticado la "farsa continua" en la que vive Sánchez, que tiene "dos caras". "¿Cómo se puede pretender pactar con Dios y con el diablo?", se ha preguntado, tras recordar que el líder del PP, Pablo Casado, le ha solicitado en todos sus encuentros estos meses que dejara gobernar a Navarra Suma en la Comunidad Foral.

SÁNCHEZ, EL ÚNICO RESPONSABLE SI HAY ELECCIONES

Después de la investidura fallida del candidato socialista el pasado 25 de julio en el Congreso, ha avisado a Sánchez de que si hay de nuevo elecciones generales en noviembre, solo va a haber "un responsable, y es el señor Sánchez". "El señor Sánchez solo quiere al señor Sánchez. Nada más le importa de verdad", ha recalcado.

En este punto, ha afeado al presidente del Gobierno en funciones la "farsa" que ha llevado estas semanas porque, a su juicio, desde las elecciones generales lleva "más de tres meses cruzado de brazos" y "una semana antes" de la investidura ha pretendido llegar a un acuerdo "con poco interés" con Unidas Podemos.

Beltrán ha cargado contra Sánchez por "querer diluir la responsabilidad de si hay elecciones entre todos" los partidos. "Y no lo vamos a consentir. La responsabilidad es solo y absolutamente única del señor Sánchez", ha exclamado.

"Desde luego, ir a elecciones no es lo mejor para España y los españoles. Eso no es lo que quieren. Desde el PP lo tenemos claro, para lo que estamos es para dar soluciones a los ciudadanos, no problemas. Y unas elecciones otra vez sería darles problemas", ha manifestado. Precisamente, este viernes la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, dijo que el PP quiere una repetición electoral.

MÁS INTERÉS EN SILLONES Y DESPACHOS QUE EN LOS ESPAÑOLES

Al ser preguntada si ve factible que Unidas Podemos acceda en septiembre a apoyar la llamada 'vía portuguesa' (apoyo desde fuera al Gobierno pero sin formar parte de él), Beltrán ha indicado que el partido de Pablo Iglesias "cada día dice una cosa y también la contraria, lo mismo que Pedro Sánchez".

Dicho esto, ha señalado que "nadie" sabe lo que va a pasar en este momento pero ha admitido que "puede ser" que al final al partido morado "le interese" apoyar al candidato socialista. Eso sí, ha dicho que estas semanas se ha visto que les ha "interesado mucho más los despachos que el interés general".

Beltrán, que ha rechazado de plano una abstención de su partido a Pedro Sánchez si hay otra investidura, ha señalado que el PP está "fuerte" y ha descartado que pueda abrirse un debate en torno a esa abstención, sobre todo tras lo ocurrido en Navarra.

LOS QUE BUSCAN PNV Y ERC CON SU ABSTENCIÓN

La responsable de Organización del PP ha admitido que es "sorprendente" que en el debate de investidura el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, fuera el que "con más ahínco le decía a Sánchez que tenía que llegar a acuerdos con Unidas Podemos para conformar ya Gobierno".

Así, ha afirmado que es "obvio que algo quiere" ERC y "algo le ha pedido" a Sánchez, añadiendo que "puede ser el indulto de los presos" del 'procés' que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo y cuya sentencia se espera para septiembre.

En el caso del PNV, ha dicho que "quiere que Navarra forme parte del País Vasco para luego conseguir la independencia". A su entender, los nacionalistas vascos también están detrás de apoyar la investidura de Chivite en Navarra.

"Claro que creo que hay acuerdos por detrás. También los hay para sacar de Navarra a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, eso también lo está gestionando el PNV con el señor Sánchez. Y por supuesto, con ERC cualquier prebenda para los presos", ha concluido.