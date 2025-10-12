El PP impulsa tres interrogatorios en la 'comisión Koldo' del Senado para hablar sobre la financiación del PSOE

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Dos gerentes socialistas y la empresaria que dijo haber entregado 90.000 euros en Ferraz darán explicaciones en la Cámara Alta

El PP busca centrar su actividad parlamentaria de octubre en el Senado en la financiación del PSOE, con el impulso a las comparecencias en la comisión sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' de la empresaria Carmen Pano, que ratificó en el Tribunal Supremo (TS) haber entregado 90.000 euros en la sede federal socialista de la madrileña calle de Ferraz, y de los dos últimos gerentes del partido.

Serán, así, tres citaciones directamente relacionadas con las cuentas del PSOE, que se suman al interrogatorio del pasado jueves a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Todo ello a la espera de que los 'populares' resuelvan los pormenores de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista para la semana del 27 de octubre aunque sin fecha definida.

El PP ha pisado el acelerador después del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que detectó pagos en metálico al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García que no cuadran con la documentación aportada por el partido.

Estas revelaciones constituyen, según la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, indicios de "financiación irregular", mientras que el PSOE defiende lo contrario: que en ese documento, la UCO desmonta la tesis de que hayan cometido ilegalidades para financiarse.

Mientras tanto, la Mesa ya ha agendado el calendario más inmediato del organismo. La empresaria Carmen Pano acudirá el próximo miércoles 15 de octubre a las 10:30 horas, mientras el día 23 será el turno de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y también del exgerente del partido y actual presidente de Enusa, Mariano Moreno, que ya intervino en la comisión el pasado 15 de septiembre.

DINERO A FERRAZ POR ORDEN DE ALDAMA

El pasado 25 de febrero, Pano, que declaró como testigo ante el juez instructor del Tribunal Supremo (TS) que investiga la causa contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, afirmó que hizo entrega de 90.000 euros en la sede federal socialista, en la madrileña calle de Ferraz, por orden de Aldama, presunto conseguidor de la trama.

En ese momento dijo que el dinero era de uno de los socios del empresario, Claudio Rivas, y que lo recogió del despacho de Aldama en dos tandas de 45.000 euros cada una, una en un taxi y otra en un coche con un conductor al que identificó como otro socio de Rivas.

Por su parte, el PP ha adelantado ya que preguntará a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, si el partido se ha financiado de forma irregular, y hará lo propio con el exgerente Mariano Moreno, que durante su interrogatorio de pasado 15 de septiembre en la comisión en calidad de presidente de Enusa negó que su contratación en la compañía fuera "un precio" por su "silencio" sobre el 'caso Koldo'.

Fuera de los asuntos relacionados con las cuentas socialistas, también acudirá el director de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Pedro Andrés López, el próximo 13 de octubre a las 11.00 horas, para dar explicaciones sobre el proceso de adjudicación de las obras del túnel de Belate.

Y el día siguiente, también a las 11.00 horas, prestará declaración el director general del Servicio Balear de Salut, Julio Fuster Culebras, a quien se le requerirá por la compra de mascarillas durante la pandemia.

A estas comparecencias se le sumará la de Claudia Montes, Miss Asturias +30 2017 vinculada al exministro Ábalos, que estaba convocada para el pasado jueves pero no fue localizada. Es por ello será citada por edicto para el próximo 3 de noviembre, según anunció la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.