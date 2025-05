El PP insta a Marlaska a pedir perdón a la UCO y el ministro contesta que él devolvió la "honorabilidad" a Interior

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha instado este martes en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a que pida perdón a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras los audios de Leire Díez, la "socialista patanegra" señalada por presuntamente buscar información comprometida contra un mando de esta unidad policial.

Marlaska ha acusado al PP de "instrumentalizar" a la UCO y al resto de Fuerza de Seguridad y ha defendido que, desde que llegó al Ministerio del Interior en 2018, lo que ha hecho es cumplir con el encargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de devolver la "honorabilidad" a este departamento para que dejara de "oler a corrupción", tras la gestión tanto de Jorge Fernández Díaz como de Juan Ignacio Zoido.

"La Guardia Civil son más que nombres, son personas trabajadoras, y para nosotros es mérito y capacidad, no que se vengan muy cerca a adorarnos los oídos", ha continuado Marlaska en respuesta a Severiano Ángel Cuesta Alonso durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

MARLASKA, AL SERVICIO DE UNA MAFIA

Este senador del PP ha acusado al ministro de ser un "pobre títere al servicio de una organización que se maneja como una mafia" y ha sostenido que debería pedir perdón también a los jueces que investigan a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno.

Según Marlaska, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil son ahora "mucho más respetadas" que el 7 de junio de 2018, cuando llegó él al Ministerio del Interior, poniendo fin a las etapas de los 'populares' Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido.

En este sentido, Marlaska ha sostenido que ahora hay "gente progresista, pero muy gestora" al frente de Interior, en oposición a estos dos ministros del Interior que fueron "auténticos fontaneros" del Gobierno del PP, un partido al que ha acusado de "encubrir y practicar la corrupción" como ocurrió cuando "fulminaron" a Pablo Casado. "Ustedes sí que llegan tarde a pedir perdón", ha enfatizado.

"La diferencia entre este Ministerio del Interior y los suyos creo que es abismal; a mí no me grababan diciendo de montar no sé qué para parafernalia en Cataluña, que lo arreglaba no sé quién con el director de la oficina de anticorrupción de Cataluña, a mí no me graban con comisarios como Villarejo, a mí no dan órdenes para que destruyera material que podía ser incriminatorio", ha replicado Marlaska.

Previamente, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Marlaska ha reiterado que mantiene su "respaldo decidido, manifiesto y por convicción" hacia la UCO. Además, ha negado que nadie del Gobierno haya acusado directamente a esta unidad de ser la autora de filtraciones sobre informes judicializados.