El PP lleva al Congreso una condena de la violencia "neofascista", pero también "neocomunista"

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con el objetivo de que el Pleno de la Cámara inste al Gobierno a "condenar el auge de la violencia neofascista, neocomunista y cualquier manifestación de violencia, odio, xenofobia o intolerancia".

El pasado 31 de octubre Izquierda Unida intentó que el Congreso aprobara una declaración institucional similar a la que días antes se había aprobado en el Parlamento Europeo y en la que se condenaban los ataques violentos y las marchas de organizaciones "neofascistas y neonazis" que se vienen produciendo en varios Estados miembros de la Unión.

La unanimidad es imprescindible para que salgan adelante este tipo de declaraciones y no pudo lograrse por la negativa del PP a apoyar el texto si no incluía también una condena de los movimientos "neocomunistas", a lo que lo que IU no accedió. Por eso ahora el PP se ha descolgado registrando su propia iniciativa para condenar tanto la violencia "neofascista" como la que ellos definen como "neocomunista".

En su texto, recogido por Europa Press, el PP señala que la delegación española del Partido Popular Europeo condenó y lamentó enérgicamente los atentados y manifestaciones neofascistas registrados en distintos países, expresó "su honda preocupación" ante la creciente normalización del fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia en la Unión y mostró su especial inquietud "ante la violencia neofascista" que afecta a toda la aunque vaya dirigida hacia "minorías concretas".

EL CHAVISMO Y EL SANDINISMO

Pero también subraya que "a lo largo de la historia ha habido totalitarismos de derecha y de izquierda", que "el nazismo y el comunismo han sido las ideologías más excluyentes, aberrantes e inhumanas que ha alumbrado el Siglo XX" y que el comunismo "también provocó miles de asesinatos, una gran violencia, la restricción de la libertad, el empobrecimiento generalizado, la falta de respeto de los Derechos Humanos y la persecución de la disidencia".

En las últimas décadas, prosigue el PP, el comunismo se ha ido reformulando y ha evolucionado hacia del denominado 'neocomunismo', una versión moderna de las teorías de Marx y Engels en la que, "en principio, se renuncia a la revolución, transformándola por una pretendida legitimación del poder a través de las urnas".

"El neocomunismo impone una falsa corrección política que no es más que una censura ante quienes defienden valores contrarios a los del régimen, es decir, es considerado como la perversión de la democracia", esgrimen los de Pablo Casado, que engloba en esta corriente al "chavismo venezolano" o las políticas de Daniel Ortega en Nicaragua.

El PP lamenta que la resolución aprobada en el Parlamento Europeo, con su apoyo, no hiciera referencia alguna al auge de la "violencia neocomunista", ni condenara "el terrorismo yihadista, los asesinatos y heridos de ETA; las agresiones del independentismo más radical de Cataluña; el odio del nacionalismo radical de izquierdas surgido de ETA, o la persecución de cristianos".

"El Partido Popular está en contra del totalitarismo como ideología destinada a demonizar y justificar la violencia y el odio contra el adversario, ya sea neofascista o neocomunista. En contra de la violencia, pero de todo tipo de violencia. En contra del odio, pero de todo tipo de odio", continúa el texto del PP.