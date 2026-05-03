El PP no percibe inquietud en Bruselas por los pactos con Vox: mejor que un cordón sanitario a la ultraderecha en la UE

Archivo - Foto de familia durante el encuentro del Grupo de Trabajo del EPP: 'Impulso de la Competitividad Europea, retos y oportunidades', a 16 de enero de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

Eurodiputados del PP constatan una caída de la imagen de Sánchez en Europa por la regularización, sus gestos con China o el choque con Trump

ESTRASBURGO/MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El PP no percibe inquietud en Bruselas por los pactos autonómicos que ha cerrado con Vox en Extremadura, Aragón y, previsiblemente, también rubricará en Castilla y León esta primavera. Es más, considera que la estrategia que defiende Alberto Núñez Feijóo es mejor que la de aplicar un cordón sanitario, que ha llevado a que la ultraderecha escale posiciones en otros países europeos, según fuentes 'populares'.

Feijóo ya trazó esa hoja de ruta en el último Congreso Nacional que el PP celebró en julio de 2025. Allí prometió un Gobierno para "todos" y rechazó un "cordón sanitario" a Vox ante los más de 3.200 compromisarios reunidos en el recinto ferial de Ifema Madrid.

El presidente del PP afirmó entonces que el partido de Santiago Abascal es "la tercera fuerza política" de España y, por lo tanto, "sus votantes merecen un respeto". "Y yo no estoy dispuesto a arrinconarles", apostilló, para dejar claro que su único cordón sanitario sería con Bildu.

Después de los pactos en Extremadura y Aragón, y con el foco político en la 'prioridad nacional' que han impulsado los de Abascal, en 'Génova' aseguran estar "tranquilos" y "cómodos" con los acuerdos firmados con Vox porque se ajustan a la legalidad vigente, según insisten. "Somos un partido de Estado", afirman fuentes del equipo de Feijóo, que recalcan que hay una "obligación" de dar estabilidad a los ciudadanos tras la victoria del centroderecha que arrojó las urnas.

EL EJEMPLO DE LE PEN Y EL CORDÓN SANITARIO EN FRANCIA

Fuentes del PP español en Bruselas rechazan que haya preocupación por esas alianzas con el partido de Abascal. "No nos comentan nada de Vox porque de las últimas 12 elecciones, el PP de Feijóo ha ganado todas con una mayoría aplastante, salvo en Cataluña y País Vasco", rememoran.

"En España a Vox lo tenemos contenido y congelado", resumen las fuentes consultadas, que defienden la estrategia de Feijóo frente al "cordón sanitario" que han aplicado otros mandatarios europeos. "Cuanto más cordón sanitario y más se victimicen, más suben", avisan.

Como ejemplo más emblemático citan el de Francia, donde "todos los presidentes de la República han hecho un cordón sanitario a Le Pen" pero su partido "no para de crecer", apuntando a la posibilidad de que Marine Le Pen pueda desembarcar en el Palacio del Elíseo que ahora ocupa Emnanuel Macron. Por eso, insisten en que es mejor combatir a los rivales políticos con ideas y con proyecto político, que con cordones sanitarios.

EL PP VE DETERIORO DE LA IMAGEN DE SÁNCHEZ

Por otra parte, fuentes de la delegación española del PPE en Bruselas coinciden en que se ha deteriorado la imagen de Pedro Sánchez en Europa y creen que esa caída se ha acelerado en los últimos meses a raíz de decisiones como la regularización "masiva" de migrantes irregulares, sus gestos con China o el choque con el presidente de Estados Unidos por el gasto en defensa, la guerra en Gaza o el conflicto en Irán.

Según el PP, si en sus primeros años de legislatura Sánchez intentó jugó con éxito la baza internacional para lograr reconocimiento entre sus colegas europeos, ahora estos han constatado que su actuación solo está guiada por su propio interés particular. "No puedes hacerte el abanderado por ahí porque eso al club europeo le sienta mal y puede tener consecuencias", alerta un veterano dirigente 'popular'.

En las filas del PP europeo destacan que antes tenía una silla en los foros internacionales y ahora hay ocasiones en las que el jefe del Ejecutivo no recibe invitación y, por lo tanto, España se queda fuera de reuniones clave con mandatarios europeos.

Es más, consideran que incluso ha perdido apoyos en su propia familia política y, como ejemplo de ello, aluden a la reciente cumbre en defensa de la democracia de Barcelona organizada por el Gobierno para reunir a líderes progresistas de Europa y América Latina, de la que se ausentaron socialistas como los primeros ministros de Dinamarca o Canadá, según fuentes 'populares'.

En el PPE ponen también como ejemplo de malestar el acercamiento de Pedro Sánchez a China, tras su reciente viaje este mes de abril a Pekín, donde mantuvo un encuentro con Xi Jinping. "Sánchez ha ido a China a una misión política, no comercial. Y ni lo comenta ni pide aprobación", critica en privado una veterana dirigente del Partido Popular. "Se fue a hablar mal de Occidente", le recrimina.

En la delegación del PPE en Bruselas también censuran la actuación del jefe del Ejecutivo en la negociación para elevar el gasto militar en defensa al 5% como pide la OTAN y recuerdan que "en la reunión dijo una cosa y fuera" rebajó esa cifra.

"Ni Merz (canciller alemán) ni Macron (presidente francés) le van a perdonar nunca a Sánchez su actuación. Puso en peligro una táctica para anclar a los EEUU en Europa por motivos personales", resume un eurodiputado 'popular', que advierte de que EEUU tampoco le perdonará "no haberle dejado usar las bases de Rota y Morón".

SIN NUEVOS PRESUPUESTOS DESDE 2022

Es más, los 'populares' europeos denuncian además que se haya lanzado a "una guerra abierta contra Donald Trump que perjudica a la Unión Europea". "Todo este caos internacional lo hace en beneficio propio, para tapar sus problemas con la corrupción", afirma otro dirigente con escaño en Bruselas.

Eurodiputados del PP advierten además que, aparte de los casos de presunta corrupción que afectan a Sánchez, colegas europeos de otros partidos políticos lo que preguntan en privado es cómo es posible que el Gobierno español no haya aprobado ni unos solos Presupuestos Generales en toda la legislatura.

"En Alemania se convocaron elecciones porque no aprobaron las cuentas", destaca una eurodiputada, que recuerda que el presidente del Gobierno lleva gobernando con los presupuestos prorrogados desde 2022.