El PP pide cuentas a Marlaska por "obstruir" la investigación europea sobre los guardias civiles arrollados en Barbate

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que rinda cuentas por haber "obstruido" la investigación del Parlamento Europeo sobre el asesinato de los dos guardias civiles que perdieron la vida en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024 arrollados por una narcolancha.

La dirigente 'popular' ha avanzado que su grupo pedirá explicaciones al ministro después de que los eurodiputados que acudieron a la localidad gaditana para investigar las condiciones en las que las Fuerzas de Seguridad luchan contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar hayan acusado a Interior de obstaculizar su labor de incluso de haber eliminado pruebas sobre este episodio.

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz se ha hecho eco de las quejas de los eurodiputados, de que ni siquiera "después de aquella tragedia" se haya "mejorado la seguridad de los agentes" y de que los socialistas europeos se opongan a considerar a los guardias civiles profesión de alto riesgo.

"Vamos a registrar preguntas y a exigir al ministro Marlaska que nos explique todo esto. No hay derecho a que el Gobierno proteja más a los corruptos que a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", ha sentenciado Muñoz.