El PP pide al Gobierno que estudie sus propuestas pese a la tregua arancelaria de Trump: "Esperamos receptividad"

967142.1.260.149.20250410103350 El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

Critica la negociación con Junts para "territorializar ayudas": "Vemos que la cabra tira al monte y el PSOE vuelve a las andadas"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha insistido al Gobierno en que estudie las medidas propuestas por Alberto Núñez Feijóo para paliar los efectos de los aranceles presentados por la administración de Donald Trump, alegando que esperan "receptividad" por parte del Ejecutivo, después de que el presidente de Estados Unidos haya anunciado una pausa de 90 días en la aplicación de estos.

"Nosotros hemos presentado un decálogo de medidas que creemos que sería fundamental para apoyar a los sectores productivos afectados. Y lo que esperamos por parte del Gobierno es receptividad para estudiarlas y ver la viabilidad de su propia aplicación", ha declarado este jueves en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' de 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que Trump anunciase este miércoles una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles decretados el 2 de abril a todos los países que han iniciado negociaciones para abordar sus disputas comerciales y su sustitución temporal por un gravamen del 10%, al tiempo que ha incrementado al 125% los de China.

En este sentido, Tellado ha explicado que las medidas propuestas por los 'populares' responden a "un fondo específico" que incluye, entre otras cuestiones, una fiscalidad "favorable" para "esas empresas con dificultades" y la revisión del precio de la energía en España que "permita alargar la vida útil de las centrales nucleares".

Con ello, ha remarcado que desde su formación confían "más bien poco" en el PSOE, si bien, ha señalado que "mano tendida por supuesto" puesto que, a su juicio, "la defensa del interés general" está "por encima de todo".

"Nosotros estamos dispuestos a hablar con el Gobierno, veremos si esas buenas palabras de Carlos Cuerpo se materializan en algo más que en buenas formas (...) Pero que nos tome el pelo el Gobierno", ha manifestado.

NEGOCIACIÓN CON JUNTS

Tellado ha criticado que el PP, en medio de las negociaciones con el Gobierno, "descubriera" que había otras negociaciones "en paralelo con el independentismo para territorializar ayudas y poner y establecer un porcentaje de ayudas para Cataluña", algo que, a su juicio, no es "razonable".

"Aquí se trata de ayudas de Estado para las empresas, los sectores productivos afectados y esto de territorializarlo todo para que Pedro Sánchez pague la factura al independentismo que le permite cada mes seguir en la Moncloa, desde luego con nosotros no va y nosotros no lo vamos a avalar, no lo podemos compartir", ha enfatizado.

En este sentido, ha reiterado que las ayudas "no deben territorializarse". "Mal empezamos y, en fin, ciertamente apreciábamos en un inicio de las conversaciones buena predisposición por parte del ministro Cuerpo. Lamentablemente vemos que la cabra tira al monte y el Partido Socialista vuelve a las andadas", ha asegurado.