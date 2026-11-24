El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado a la Junta Electoral Central (JEC) que adopte medidas urgentes ante la falta de papeletas y las largas esperas que se han constatado en varios consulados en todo el mundo a la hora de que los españoles que residen en el exterior puedan depositar su voto de forma presencial de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Los de Alberto Núñez Feijóo presentaron este domingo una denuncia ante la JEC, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que sus representantes en el exterior constataran toda una serie de "incidencias" en la primera jornada de voto presencial en los consulados, que en estas elecciones se extiende desde el 21 al 26 de noviembre.

Según explica el PP, "varias oficinas consulares no han recibido las papeletas necesarias, o las han recibido solo de algunas circunscripciones", lo que obliga a imprimirlas en el momento, "con las consiguientes demoras", cuando el elector acude sin ellas. "En algunos casos no se ha recibido ninguna papeleta e incluso faltan los sobres de votación", añaden, citando como ejemplos los consulados de Miami y Bogotá.

El principal partido de la oposición defiende que cuando las papeletas se impriman en la oficina consular, se debe entregar al elector el juego completo para garantizar el "secreto del voto" e incide en que aunque esta opción es un "remedio previsto para situaciones puntuales", "no puede sustituir a la dotación previa de material ni suplir la falta de sobres de votación".

DEMORAS Y HORARIO INSUFICIENTE

Asimismo, los 'populares' resaltan que "se han registrado demoras significativas en distintas oficinas consulares", poniendo como ejemplo el caso del consulado en París, donde hubo esperas de hasta dos horas durante la primera jornada.

También llaman la atención sobre los "horarios insuficientes para la afluencia de electores", denunciando que en algunos consulados, especialmente en Europa, solo se pudo votar durante la mañana y no se amplió el horario "una vez constatada la elevada afluencia", lo que provocó que algunas personas tuvieran que "marcharse sin poder votar".

Así las cosas, los de Feijóo reclaman a la JEC que pida al Ministerio de Exteriores que "adopte de inmediato las medidas necesarias" para que en todos los consulados y oficinas de voto se disponga de "papeletas de todas las circunscripciones y de sobres de votación suficientes, con remisión urgente del material a las que carezcan de él, y para que, cuando deban imprimirse papeletas, se entregue siempre al elector el juego completo de las candidaturas de su circunscripción".

Igualmente, piden que traslade al departamento que encabeza José Manuel Albares que todos los consulados deben mantener "horario de depósito de mañana y tarde" hasta el 26 de noviembre y que "lo amplíen allí donde la afluencia de electores lo requiera, reforzando en su caso los medios personales para reducir los tiempos de espera, y que den la máxima difusión a esos horarios".

DATOS DIARIOS Y ACTAS CON INCIDENCIAS

Por otra parte, recuerda a la JEC sus peticiones previas del 4 y el 20 de noviembre, aún pendientes de resolución, reclamando que se faciliten "los datos diarios de las oficinas consulares durante el depósito del voto en urna", defendiendo que las "incidencias" que han constatado "confirman la utilidad de esa información".

En este sentido, quieren que la Junta Electoral recuerde a Exteriores que en el acta consular deben figurar todas las incidencias registradas durante las jornadas de voto presencial, "incluidas la falta de material electoral, la impresión de papeletas en el propio centro y los periodos en que no haya sido posible atender a los electores" y que el Ministerio informe sobre las oficinas que "no disponían de papeletas o sobres al inicio del periodo de depósito, los horarios establecidos en cada una y las incidencias registradas".

Los 'populares' piden a la JEC que resuelva su recurso "con carácter urgente" habida cuenta de que "el periodo de depósito del voto en urna finaliza el 26 de noviembre, por lo que las medidas solicitadas solo serán útiles si se adoptan de inmediato".