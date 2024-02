PP quiere desenmascarar al "cobarde" que causó los asesinatos de Barbate y Marlaska lo ve un ataque a la Guardia Civil

El ministro anuncia que contarán con once patrulleras más de lucha contra el narco y reconoce que siempre hay margen de mejora



MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha insistido este miércoles en el Congreso en su intención de desenmascarar al "cobarde" que dio la orden a los guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) para "hacer lo que pudieran" con una zódiac contra una narcolancha, preguntando si esa orden política partió del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha contestado reprochando a los 'populares' que "imputen" delitos y "ataquen a la Guardia Civil" con sus afirmaciones.

En una interpelación en el Congreso, el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha reiterado la petición de dimisión de Grande-Marlaska, como hicieron antes en tres preguntas en la sesión de control y como han propuesto en el Senado al apoyar su reprobación por la tragedia en Barbate en la que fallecieron dos agentes embestidos por una narcolancha.

"Usted no es la Guardia Civil, la Guardia Civil se avergüenza de usted", ha señalado González Pons, que ha acusado al ministro de "mentir con facundia". El dirigente 'popular' ha citado informaciones periodísticas para señalar al coronel de la Comandancia de Cádiz "que disfrutaba del carnaval" y de la llamada de un "alcalde harto" por la presencia de seis narcolanchas en Barbate.

"Sin dejar el palco, la orden fue tajante: que se metan en el agua y hagan lo que puedan", ha continuado González Pons, que ha añadido que "esa orden fue repetida por un capitán que estaba de permiso". Dicho esto, el diputado del PP ha preguntado directamente si fue Grande-Marlaska el que, en última instancia, autorizó la operación que terminó con el asesinato de dos agentes.

DEFIENDE SU GESTIÓN Y A LOS MANDOS

El ministro del Interior ha defendido su gestión desde 2018 contra el narcotráfico, aunque apuntando que siempre hay margen de mejora. Además, ha reiterado que el fin de la unidad OCON-Sur no afectó a las operaciones, facilitando datos de que hubo más detenidos y droga incautada en 2023 que en años precedentes.

Dicho esto, Grande-Marlaska se ha centrado en criticar a González Pons, recordando unas declaraciones suyas sobre la tragedia en Melilla en la que murieron más de 20 migrantes. "No me extraña, no me llama la atención que para pretender concluir cualquier responsabilidad política de este ministro infunda e impute a un coronel de la Guardia Civil y a un capitán de la Guardia Civil una conducta como la que acaba de imputarles", ha dicho.

Grande-Marlaska ha defendido las decisiones de la cadena de mando y ha reiterado que desde 2018 hay más agentes y con más medios contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar porque ellos no se dedican a "jornadas de asueto" como hizo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el condenado por tráfico de drogas Marcial Dorado, ni permiten que entren en los hospitales para llevarse a detenidos cuando están bajo custodia policial.

También ha vuelto a repetir las cifras de detenidos y incautaciones de droga, deteniéndose en los medios como las patrulleras de la Guardia Civil. En este sentido, ha señalado que contará con hasta once embarcaciones más en la zona de aplicación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que abarca seis provincias andaluzas.

Además, ha indicado que la Guardia Civil cuenta ya con 13 patrulleras en la provincia de Cádiz, aunque tres están "inoperativas a largo plazo" y otras tres "inoperativas a corto plazo". No obstante, el Ministerio del Interior ha desvinculado la flota de patrulleras de lo ocurrido en Barbate, ya que desde el primer momento han señalado que el temporal obligó a utilizar una zódiac que se trasladó por carretera hasta el puerto de esta ciudad del litoral gaditano.