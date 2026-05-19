El PP recrimina a Abascal que pida una moción de censura por la imputación a Zapatero cuando está "condenada al fracaso"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha recriminado este martes al presidente de Vox, Santiago Abascal, que haya pedido de nuevo al PP una moción de censura contra Pedro Sánchez cuando, según ha subrayado, esa iniciativa está "condenada al fracaso". A su entender, son los socios del PSOE los que deben decir "hasta dónde van a tragar con la corrupción del Gobierno".

Así se ha pronunciado después de Abascal haya reclamado a Alberto Núñez Feijóo que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez para "retratar" al Gobierno, que identifica con una "mafia" liderada por el jefe del Ejecutivo. "Es un episodio más del Gobierno de Sánchez, es una nueva demostración de que Sánchez es el número 1 de todas las tramas de corrupción", ha indicado Abascal, después de la imputación de Zapatero.

"Nos faltan cuatro votos --para una moción de censura--. Y por tanto son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar", ha manifestado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

INVITA A LOS SOCIOS A HACER UNA "REFLEXIÓN"

Además, ha resaltado que "muchos de los socios" estarán viendo cómo en cada elección "están desapareciendo de los territorios". "Todo el que va pegado a Sánchez va desapareciendo. Son ellos los que tienen que decidir si quieren acabar de desaparecer por completo. Es evidente que les está penalizando ir de la mano del Gobierno", ha dicho.

Por eso, Muñoz ha invitado a los aliados del Gobierno a hacer una "reflexión" porque la corrupción no puede ser "indiferente", igual que no puede serlo el "incumplimiento" de la Constitución. "Creo que son los socios los que tienen que decidir hasta cuándo van a soportar la corrupción de Pedro Sánchez. Ahora, si lo que quieren es desaparecer del mapa político, pues eso se lo tendrán que preguntar a ellos", ha abundado.

Al ser preguntada por qué cree que Vox pone la carga en el PP cuando siguen sin dar los números para esa moción de censura, Muñoz ha señalado que hay que preguntarle a Abascal por qué "fuerza algo a sabiendas de que no puede salir". "Es él el que tiene que explicar por qué insiste en algo que sabe que está condenado al fracaso", ha apostillado.

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