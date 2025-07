El PP recuerda que Sánchez también defendió el "retorno" de inmigrantes ilegales y le pide "ponerse a hacer sus deberes"

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha recordado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, defendió también el "retorno" de inmigrantes ilegales el año pasado y le ha instado a hacer "sus deberes". A su entender, habla "mucho" pero "no toma decisiones".

"El Gobierno tiene la responsabilidad en inmigración y lo que tiene que hacer es ponerse a hacer sus deberes y dejarse de discursos", ha declarado Bravo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Después de que Alberto Núñez Feijóo haya defendido que "un inmigrante irregular que delinque tiene que ser deportado de forma inmediata", el dirigente del PP ha indicado que "es lo mismo que decía Sánchez" cuando estuvo en Mauritania hace un año, "el retorno de aquellas personas que hayan entrado de manera ilegal o que incumplan con los requisitos básicos que estén establecidos".

Dicho esto, ha defendido una inmigración "ordenada", "legal" y "dándoles cobertura". "La única manera de que esas personas que vienen a aportar a España tengan un futuro bueno, es que los cuidemos y los protejamos en las condiciones legales que vengan establecidas", ha apostillado.

RECUERDA QUE LAS FRONTERAS SON RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO

Bravo ha señalado que las fronteras son responsabilidad del Gobierno y no puede tenerlas "descontroladas". Por eso, ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a ponerse a "hacer sus deberes" y "dejarse de discursos", ya que, según ha dicho, defiende el "retorno de los que vienen de manera ilegal" pero "luego en la práctica" ven que "eso no es así".

A su entender, no basta "con hablarlo" sino que hay que "trabajarlo" y "eso es lo que quizás a este Gobierno le falta". "Estamos en un país que no funciona, no funcionan los trenes, se ha apagado la luz, tardan en pagar desde el Gobierno y con la inmigración, hablan mucho pero no toman decisiones", ha criticado.

Además, Bravo ha acusado a Sánchez de "premiar a aquellas comunidades que les apoyan y perjudicar a otras comunidades autónomas que son del Partido Popular", olvidando que "de lo que hablamos son de personas".

Finalmente, el vicesecretario 'popular' ha recalcado que su formación defiende una inmigración "ordenada, legal y con proyección para los que vienen", al tiempo que ha defendido luchar contra la inmigración ilegal.