El PP recurre de nuevo ante el TSJM para que se investigue la relación de Begoña Gómez con Globalia

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y diputada, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press

Gamarra anuncia que el PP ha presentado un incidente de ejecución de sentencia tras el archivo de la Oficina de Conflicto de Intereses

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado este lunes que su partido ha presentado un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para que "ordene" a la propia Oficina de Conflicto de Intereses que investigue "la relación" de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, con Globalia, empresa matriz de la rescatada con dinero público Air Europa.

El PP ya avanzó hace tres semanas que daría este paso ante el TSJM poco después de conocerse que la Oficina de Conflictos de Intereses había concluido que el presidente del Gobierno no tenía obligación de abstenerse de participar en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate a la aerolínea Air Europa porque Begoña Gómez no mantenía una relación profesional con la compañía.

El PP considera que Sánchez no debió participar en la adjudicación de ese rescate por la "relación personal" de su mujer con la aerolínea. Los 'populares' creen que esa resolución de la OCI de mediados de octubre lo que "acredita" es que durante el rescate de Air Europa había una "relación laboral de la mujer del presidente del Gobierno" con Globalia. "Era la directora del África Center, que tiene como financiador a Wakalua, del grupo Globalia", subrayan fuentes del PP.

"LA OCI, DE INDEPENDIENTE TIENE POCO"

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Gamarra ha avanzado que el PP ha presentado ese incidente de ejecución de sentencia ante el TSJM ante el "conflicto de intereses" en el que, a su juicio, estaba inmerso Pedro Sánchez "cuando resolvió y autorizó el rescate de empresas vinculadas a su mujer".

"Evidentemente, esa Oficina de Conflictos de Intereses, de independiente, tiene poco. De dependiente del Gobierno, para tapar los negocios de la mujer del presidente, tiene mucho", ha enfatizado, para denunciar que la OCI ha intentado "tapar los conflictos de intereses en los que ha incurrido el presidente del Gobierno".

Gamarra ha insistido en que la última resolución de la OCI sobre este asunto lo que deja claro que "efectivamente había un conflicto de intereses" porque el programa de Begoña Gómez "tenía financiación de una empresa vinculada al Grupo Globalia".

"MONCLOA, EL 'BUSINESS CENTER' DE LOS SÁNCHEZ-GÓMEZ"

"La Oficina del Conflicto de Intereses lo resuelve en esa resolución, lo confirma, pero no sigue investigando, se queda ahí. Y, por tanto, lo que el Partido Popular ha impulsado un incidente de ejecución de sentencia ante el TSJM pidiendo que la Oficina siga cumpliendo con la que es su obligación legal, y es que siga investigando", ha enfatizado.

Según Gamarra, la Oficina de Conflicto de Intereses "tiene que cumplir la ley" y eso es lo que está pidiendo el PP, "que se cumpla las sentencias judiciales y que cumpla con su obligación de investigar los vínculos de la mujer del presidente con una empresa a la que el propio presidente rescató con más de 475 millones de euros".

"En definitiva, Ferraz ha sido la guarida de presuntos delincuentes y Moncloa el 'business center' de los Sánchez-Gómez. No hay nada libre de sospecha en todo aquello que está cerca del presidente del Gobierno", ha finalizado la responsable de Regeneración Democrática del PP.

LO QUE DICE EL RECURSO DEL PP

En el recurso ante el TSJM, que ha recogido Europa Press, el PP señala que la resolución de la OCI ha supuesto "una avance frente a la actuación inicial" pero "no cumple, tal y como debería, completamente con el fallo de la sentencia y no la lleva por tanto a puro efecto".

Y ello es así, prosigue el PP, por haber "utilizado un perímetro del concepto de interés personal del presidente del Gobierno distinto del mencionado en la sentencia" y por no haber intentado comprobar las posibles conexiones, públicamente difundidas, entre Globalia, a través de Wakalua, y Begoña Gómez a través del IE África Center".

Según el PP, la investigación "no cierra el círculo de relación denunciada entre Begoña Gómez, cuyos intereses comprometen los del presidente del Gobierno" al "no haber investigado si Globalia financió a través de su filial Wakalua al África Center dirigido por aquella".

El PP considera que una "correcta ejecución de la sentencia requiere llevar a cabo las averiguaciones tendentes a confirmar o desmentir" estos vínculos para, después, con arreglo al concepto de interés personal trazado en la sentencia, llevar a cabo su "valoración jurídica y actuar en consecuencia dentro de su ámbito de competencia".

EL PP PIDE ANULAR LA RESOLUCIÓN DE LA OCI DEL 16 DE SEPTIEMBRE

Por todo ello, el PP reclama al TSJM que anule la resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses de 16 de septiembre de 2025 "por no haber completado la actividad investigada requerida por la sentencia objeto de ejecución".

Además, el PP pide que "ordene" a la propia OCI que lleva a cabo las actuaciones necesarias para "comprobar las posibles relaciones económicas del Grupo Globalia con el IE África Center durante el periodo en el que su dirección correspondía a Begoña Gómez como empleada por cuenta ajena de la Fundación Instituto de Empresa y que coincidió con las fechas de los acuerdos del Consejo de Ministros" sobre el rescate.

Se trata, prosigue el PP, que a la vista del resultado de esa investigación "valore jurídicamente, conforme a la definición de interés personal contenida en la sentencia, si se ha producido una vulneración del deber de abstenerse del presidente del Gobierno en la adopción" de esos acuerdos del Consejo de Ministros sobre Air Europa.