El PP registra su petición para que Sánchez explique en el Congreso el "aislamiento" de España tras la guerra en Irán

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado este miércoles una petición de comparecencia urgente en el Pleno del Congreso del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que informe del "debilitamiento" de la relación de España con sus aliados tras la guerra en Irán y los "efectos de aislamiento" en materia de seguridad.

Dado que esta semana y la siguiente no hay sesión plenaria en la Cámara Baja, no se prevé que la Junta de Portavoces trate esta solicitud del Grupo Popular antes de la semana del 16 de marzo. Entonces, los demás grupos tendrán que posicionarse si están a favor o en contra de dar luz verde a esta petición de comparecencia de la formación de Alberto Núñez Feijóo.

En concreto, el PP pide en su escrito que Pedro Sánchez acuda al Pleno de la Cámara para dar cuenta de la posición del Gobierno "en relación con las decisiones adoptadas en política exterior, europea y de defensa".

Además, le insta a aclarar el impacto que esas decisiones "tienen para los intereses generales de España, el debilitamiento de la relación con los socios y aliados europeos, la situación de las relaciones bilaterales con Estados Unidos y sus efectos de aislamiento en materia de seguridad". Además, quiere que explique "las actuaciones previstas para preservar" la seguridad nacional.

FEIJÓO CREE QUE ESPAÑA SE HA QUEDADO "MÁS AISLADA"

El propio Feijóo ya ha avanzado este miércoles en un desayuno en Bilbao organizado por Fórum Europa que su grupo parlamentario pediría esa solicitud de comparecencia de Sánchez y ha asegurado que el presidente "utiliza sus necesidades políticas para ir contra la seguridad" del país.

Feijóo se ha preguntado si "la situación que está viviendo España con sus aliados europeos y Estados Unidos es susceptible de ser ventilada con una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa". A su juicio, esto exige una comparecencia en el Parlamento para que Sánchez explique por qué España se ha quedado "más aislada en seguridad y política exterior".

En ese foro, Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de "contemporizar con el régimen iraní" como lo hizo con Venezuela, y ha emplazado a preservar la relación con EEUU, haya o no discrepancias con su presidente, Donald Trump.