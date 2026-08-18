El PP reitera que no hay derecho de asilo para los migrantes marroquíes y subraya que la crisis de Ceuta fue "invasión"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en rueda de prensa en la sede del partido en Génova - PP/TAREK

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reiterado que la crisis migratoria de Ceuta se sitúa en el marco de una "invasión" y ha asegurado que el retorno de "todos" los migrantes que se impele desde el PP sigue el cumplimiento de la ley porque "no hay derecho de asilo" para los marroquíes.

Asimismo, Gamarra se ha apoyado en una directiva europea de mediados de julio que destaca a Marruecos como "país seguro". En consecuencia, desde el PP se ha considerado innecesario afrontar cualquier trámite de asilo y así lo ha defendido la vicesecretaria 'popular' durante una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, al destacar que la "legislación europea es española" y por tanto "no hay derecho de asilo en España a aquellos que proceden de Marruecos".

Además, Gamarra se ha reafirmado en que la solución debe dar respuesta a un problema de "integridad territorial", por lo que ha manifestado la necesidad de articular un "mecanismo rápido" con "medios sociales y humanos suficientes que permita la devolución".

En este mismo sentido, la diputada del PP había señalado este lunes que todas estas medidas están incluidas en una proposición no de ley registrada en el Congreso y que plantea una actuación "inmediata y urgente" en Ceuta para conseguir "la vuelta a la normalidad mediante los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger la ciudad autónoma, la integridad territorial de España y los derechos y libertades de los ceutíes".

Por ello, además de haber solicitado que se active la Ley de Seguridad Nacional, desde el PP se ha mantenido que es necesario un "refuerzo extraordinario" de la ciudad autónoma por parte del Estado. "Estamos exigiendo un plan nacional parta poder recuperar esa normalidad ", ha sostenido Gamarra.

Así, la proposición no de ley contempla asimismo la puesta en marcha de un Plan Nacional de Normalización y la llegada de 50 nuevos funcionarios destinados a Extranjería, que tendría que proceder "desde todas las comisarías de España si es necesario", a juicio de la vicesecretaria 'popular'.