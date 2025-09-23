El PP respeta la apertura de juicio oral al novio de Ayuso y lo diferencia de los casos del hermano y mujer de Sánchez

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Muñoz ve "humano" que Ayuso le defienda y cree que hay una "carga de ironía" en el ataque de su jefe de gabinete a Sánchez y a la jueza

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha expresado este martes el "respeto" de su formación por la decisión de la jueza de abrir juicio oral a Alberto Gónzalez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y ha dejado claro que este caso no es comparable con los que afectan al hermano de Pedro Sánchez y a su esposa, Begoña Gómez. Además, ha señalado que es "humano" que la presidenta de la Comunidad de Madrid defienda a su novio.

"Nosotros respetamos las resoluciones judiciales, como no puede ser, de otra manera", ha declarado Muñoz, tras la decisión de la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, de abrir juicio oral contra Alberto González Amador por presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

Al ser preguntada si al PP le preocupa que este caso pueda afectar políticamente a la presidenta madrileña, Muñoz ha recordado que la propia Ayuso ya ha comparecido ante los medios "explicando este asunto" que, a su juicio, es "completamente incomparable con lo que está pasando con el hermano del presidente del Gobierno", al que la Audiencia de Badajoz ha enviado a juicio por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Así, Muñoz ha subrayado que, "cuando presuntamente se cometían los actos delictivos" González Amador y Ayuso "no eran pareja". "Y además, no tiene nada que ver con la administración que ella gobierna, a diferencia de lo que pasa en el caso del hermano de Pedro Sánchez o de la mujer del presidente del Gobierno. Por lo tanto, son asuntos completamente incomparables", ha enfatizado, para reiterar que el PP "respeta lo que hagan los jueces y las investigaciones judiciales".

"CUANDO ESO PASABA NO ERAN NOVIOS"

Preguntada después si el PP cree que Ayuso se equivocó al introducir ella misma la defensa de González Amador en la agenda, Muñoz ha indicado que ella entiende que la presidenta de la Comunidad de Madrid "humanamente defienda a su novio".

"Es humano. No sé a quién le puede extrañar. Pero insisto, la pareja de la señora Ayuso no está siendo juzgado por nada que tenga que ver con la administración de su pareja. No tiene nada que ver con contratos con la comunidad autónoma", ha subrayado.

Así, ha recalcado que González Amador "no se aprovechó de la condición de su novia para hacer contratos y llevarse dinero" como, a su juicio, "pasa en el caso de la mujer del presidente del Gobierno". "Cuando eso pasaba no eran novios. Es que de verdad que es profundamente incomparable", ha abundado.

LAS CRÍTICAS DEL JEFE DE GABINETE DE AYUSO

En cuanto a si ve aceptables las críticas que ha dirigido el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a la jueza del caso, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha dicho desconocer sus declaraciones.

"No he visto ese tuit, no conozco la literalidad de sus palabras", ha dicho, para añadir que "probablemente" haya en su mensaje "una gran carga de ironía en contraposición" a lo que hacen el presidente y ministros del Gobierno de España "hablando de lawfare y de los jueces que les investigan a ellos".

"Pero la postura del PP es clara y lo hemos dicho todos los que somos portavoces del partido: Nosotros respetamos las decisiones judiciales, no creemos que haya lawfare", ha proclamado, para añadir que cuando uno cree que un juez se "equivoca" el ordenamiento jurídico ofrece instrumentos para recurrir.

En su mensaje en la red social 'X', Rodríguez señaló este lunes: "Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto".