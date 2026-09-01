El PP sale en tromba tras el choque entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno por la concentración de Cibeles

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo - César Arxina - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Numerosos dirigentes del PP han salido en tromba este martes después de que se haya producido un choque entre la Delegación del Gobierno en Madrid y el Ayuntamiento de la capital por la concentración que tendrá lugar mañana miércoles en Cibeles.

A última hora de la tarde, el Consistorio que lidera el 'popular' José Luis Martínez-Almeida ha anunciado que la Delegación, presidida por el socialista Francisco Martín, no había autorizado la concentración en Cibeles.

Minutos después, el organismo dependiente del Ejecutivo de Sánchez ha desmentido la información y ha concretado que no puede tramitar como concentración el evento de este miércoles en apoyo a Ceuta porque la Administración local no es titular del derecho de reunión, sino que corresponde a personas físicas.

Aún así, la Delegación ha dejado las puertas a que el Ayuntamiento organice "dentro de sus competencias" los actos institucionales que "estime oportunos".

Sin embargo, los dirigentes del PP no han tardado en salir en tromba para denunciar lo que han calificado, en palabras del secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, de un "obstáculo" del "autócrata Sánchez".

"Los españoles queremos salir a apoyar a los ceutíes y lo vamos a hacer mayoritariamente en toda España. Por más obstáculos que ponga el autócrata Sánchez", ha insistido Tellado en uno de los múltiples mensajes que ha mandado sobre este asunto a través de la red social 'X'.

El mandarario 'popular' ha cuestionado si es el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien "instiga" a los delegados del Gobierno para "tratar de boicotear las concentraciones en defensa de Ceuta. "Lo acabaremos sabiendo", ha augurado Tellado.

En un tercer mensaje, el secretario general del PP ha insistido en que "quien ha prohibido la concentración de apoyo a Ceuta en Madrid" es "el mismo delegado del Gobierno que elogió los servicios de Bildu a España". "Su mezquindad les define", ha zanjado.

FEIJÓO DICE QUE EL GOBIERNO "TIENE MIEDO" A "QUE ESPAÑA HABLE"

Por su parte, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado que el Ejecutivo central "tiene miedo" a que "España hable".

Asimismo, la portavoz de la formación en el Senado, Alicia García, ha espetado que este choque es "un motivo más" para asistir este miércoles a las concentraciones en las plazas de los ayuntamientos. Además, ha expresado que el partido no solo defenderá a Ceuta sino también "la libertad y la democracia". "No nos callarán", ha alegado.

En el mismo sentido ha apuntado el vicesecretario Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, quien ha expresado que "habrá que jurar que todo esto ha pasado".

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha asegurado que los miembros del Gobierno "no evitaron la invasión porque no quisieron" y "no ayudan a los ceutís por qué no les da la gana" para zanjar que ahora pretenden "amordazar con su infame totalitarismo". "No tienen límite, ni vergüenza", ha denunciado.

La disputa entre ambas administraciones también ha generado una respuesta de la Comunidad de Madrid. Su presidenta y líder del PP en la región, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado al delegado del Gobierno que "no tiene narices de mandarnos a los antidisturbios".