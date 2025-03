El PP, seguro de que Sánchez no llevará este miércoles al Congreso "un plan de rearme" porque sus socios no le apoyarían

Tellado: "Vamos a ver con quién incumple, si con la OTAN y la UE o con sus socios pero está en una situación de contradicción absoluta"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, se ha mostrado convencido de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no llevará este miércoles al Pleno de la Cámara Baja un "plan de rearme para la seguridad nacional" porque "la mitad de su Gobierno no le respaldaría y sus socios parlamentarios tampoco".

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha recalcado que España tiene "una serie de compromisos internacionales" que debe cumplir, "primero con la OTAN y después con la Unión Europea".

"Sánchez no tiene apoyo ni dentro del Gobierno ni entre los socios parlamentarios que le hicieron presidente, pero él está tranquilo. Bueno, pues vamos a ver con quién incumple: Si incumple con la OTAN y con la Unión Europea o incumple con sus socios", ha señalado, para advertir de la "situación de contradicción absoluta" en la que se encuentra el jefe del Ejecutivo.

CREE QUE SÁNCHEZ LLEGA EN "SITUACIÓN DE EXTREMA DEBILIDAD"

Tellado ha saludado que "por fin" se produzca la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso para explicar los planes de España sobre el incremento del gasto en defensa en el actual contexto geopolítico, teniendo en cuenta los "compromisos internacionales en materia de defensa".

Sin embargo, ha destacado que Pedro Sánchez llega a ese debate parlamentario "en una situación de extrema debilidad", dado que su Gobierno "está partido" y "no le acompañan sus socios parlamentarios" en este asunto.

Según Tellado, Sánchez tiene un Gobierno y unos socios que "son incompatibles con las prioridades de la Unión Europea en estos momentos". A su juicio, la comparecencia de este miércoles, aunque no lleve aparejada una votación, "lo va a ratificar" y "demostrar".

UNA COMPARECENCIA QUE LEGA "UN MES TARDE"

Tras asegurar que la comparecencia de Sánchez "llega un mes tarde", el dirigente del PP ha reiterado que el Gobierno "no tiene un plan porque no puede tenerlo", dado que "no tiene una única posición con respecto a la necesidad del rearme y de mejorar las condiciones de seguridad y de defensa de España dentro de Europa".

"Lamentablemente, en el contexto más difícil de los últimos tiempos en el ámbito internacional, España cuenta con el peor Gobierno posible", ha afirmado, para recordar de nuevo a Sánchez que España "debe cumplir con sus obligaciones internacionales".

Ante la necesidad de que los países de la UE "mejoren los medios para su seguridad y su defensa", Tellado ha dicho que "es evidente que hay que adoptar decisiones responsables en el ámbito institucional" y "en el ámbito gubernamental". Y en ese contexto, ha proseguido, "España no está en la mejor de las circunstancias". "Los socios de Sánchez no quieren que España tenga un Gobierno sólido, más bien quieren que España sea un Estado débil", ha señalado.

Por eso, ha dicho que Pedro Sánchez no ha traído a la Cámara "hasta el momento" un plan. "Y estoy seguro que no lo hará mañana", ha sentenciado, para achacar esa decisión a su falta de apoyos parlamentarios.

Al ser preguntado expresamente cómo valora la estrategia de Bruselas para que los ciudadanos estén preparados ante una guerra, proponiendo un kit básico de supervivencia, Tellado ha dicho que quieren conocer "qué es lo que le dice el Gobierno de España a la ciudadanía sobre qué es lo que hay que hacer" pero que él desconoce "esas recomendaciones si es que finalmente se dan".