El PP vasco denuncia que el acuerdo PNV-PSOE implica 15.000 millones para Cataluña y 10 años de retraso para el TAV

BILBAO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, ha denunciado que el acuerdo firmado entre PNV y PSOE implica "perjuicio para los vascos" al dar 15.000 millones de euros a Cataluña y mermar la capacidad inversora del Estado, retrasando 10 años la llegada del Tren de Alta Velocidad (TAV) a Euskadi.

Así lo ha afirmado De Andrés en una rueda de prensa en la que ha insistido en que el pacto de los jetzales y los socialistas "a lo que conduce es a una renovación del retraso por 10 años más de la conclusión de la Alta Velocidad", ya que el Estado no podrá realizar "inversiones importantes" en la región como el TAV.

"En Bilbao se han dado ya un plazo de 10 años más, que luego, obviamente, podría volver a sufrir nuevos retrasos, como ha venido haciendo hasta ahora", ha sostenido, asegurando que la realidad es que la Alta Velocidad "está parada en Euskadi".

De este modo, el líder del PP Vasco ha recordado el gobierno de Mariano Rajoy pactó con el PNV la llegada del TAV a Euskadi y que, con la llegada al poder del PSOE en 2018 "se ha incumplido por completo". A su juicio, es "natural" que en el acuerdo de PSOE y PNV desaparezca cualquier mención a ese pacto, porque se está "mermando" la capacidad inversora del Estado para pagar "las facturas que dejó pendientes" el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En este sentido, De Andrés ha indicado que se ha eliminado esa "cláusula" de PP y PNV porque "se estaba viendo que era imposible ejecutarla con los otros compromisos que adquiría el PSOE y el Gobierno de España, merced a sus pactos con los independentistas".

EL ACUERDO NO ES "BUENO"

El dirigente popular ha señalado que su partido no estaba de acuerdo con ese plan y "hoy viendo las consecuencias inmediatas que ha tenido", ha vuelto a reiterar su "absoluta discrepancia" y a trasladar que el acuerdo de investidura "no ha sido nada bueno para los vascos" y no es "algo positivo ni para la economía, ni para el desarrollo social, político, económico y de transportes".

De Andrés ha afirmado que los cuatro años de "sanchismo" han sido "malísimos" para Euskadi porque "ha crecido menos que el resto de España, se ha creado menos empleo que el resto de España y en exportaciones también se está funcionando muchísimo peor que el resto de España y van seis meses con cifras negativas".

Además de afirmar que el acuerdo de los jetzales "no ha sido bueno en los últimos cuatro años", ha resaltado que "la inestabilidad política" es lo que "les fortalece", ya que encuentran en ella "su oportunidad de poder".

"No es un beneficio para la sociedad, es una cuota de poder lo que han comprado con esta investidura. PNV y Junts se satisfacen del acuerdo con el PSOE no por las bondades para la sociedad vasca, sino porque mantienen su cuota de poder, porque en la inestabilidad encuentran sus oportunidades y eso, desde luego, es lo que conduce a una pérdida de oportunidades para la sociedad vasca", ha apuntado.