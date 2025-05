El PP ve "irrisorio" el paso de 3,5 toneladas por las aduanas de Ceuta y Melilla: "No sé si Albares merece una medalla"

El ministro se defiende esgrimiendo que es más que nada, porque antes no existía en Ceuta y los 'populares' nunca se lo plantearon

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha tildado de "irrisorio" que solo hayan cruzado 3,5 toneladas por las aduanas de Ceuta y Melilla con Marruecos, cuestionando que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se merezca una "medalla" por este logro, y afeándole también que se deje a los populares al margen de la política exterior.

La crítica del principal partido de la oposición, por boca de su portavoz en la Comisión de Exteriores en el Senado, Íñigo Fernández, ha llegado después de que el ministro haya puesto de relieve ante la misma el buen estado de las relaciones bilaterales con Marruecos y mencionado como hito la apertura de una nueva aduana en Ceuta y la reapertura de la de Melilla el pasado mes de febrero.

Como ha hecho horas antes ante la comisión homónima del Congreso, Albares ha incidido en que se trata de un "proceso gradual y progresivo" y ha cifrado en 3,5 las toneladas de productos que han cruzado en ambos sentidos.

En este sentido, el portavoz del PP ha pedido al jefe de la diplomacia que le aclare ese dato y se refiere a "cada hora, cada día o desde que se ha abierto la aduana". "¿Qué volumen de mercancías es eso si eso cabe en una furgoneta?", ha cuestionado.

"El tránsito de mercancías es irrelevante, es irrisorio", ha valorado Fernández, que ha precisado que los datos que manejan en el PP hablan de "siete camiones de importación de pescado, nueve de exportaciones desde febrero". "Si ese es todo el logro, no sé si merece usted que hoy le pongamos una medalla", ha ironizado.

"Ya me tienen acostumbrados a su talante antimarroquí, no entiendo por qué", ha replicado Albares, defendiendo que "también para los votantes del PP" es "bueno" que la relación con Marruecos sea excelente.

LE PARECERÁ UNA MINUCIA, PERO ES MÁS QUE NUNCA

El ministro no ha querido entrar en los detalles, insistiendo en que se trata de un "hito" el que haya una aduana en Ceuta donde antes no lo había y rechazando la "chanza" del senador del PP cuando el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha celebrado el hito. "3,5 toneladas le parecerá una minucia pero son más que nunca en la historia" porque antes no había.

Asimismo, ha recriminado al PP que mientras gobernó, "mucho patriotrismo, mucha España" pero "no movieron un dedo ni se les pasó por la cabeza que podía haber una aduana en Ceuta". "Entonces qué cuentas vienen a exigir", ha reprochado a los populares.

Por otra parte, el portavoz del PP ha recriminado a Albares que excluya al "principal partido de la oposición a la hora de consensuar y trazar" la política exterior, que debería ser una política de Estado.

EL PP, EXCLUIDO DE LA POLÍTICA EXTERIOR

"Está usted excluyendo al principal partido de España, no se le olvide (...) al partido que tiene el mayor número de diputados en el Congreso, no se le olvide. Al partido que tiene el mayor número de senadores en esta Cámara, no se le olvide. El que gobierna el mayor número de comunidades autónomas, el que tiene más alcaldes y más concejales", ha esgrimido.

"La política de Estado no consiste en que usted diga lo que hay que hacer y los demás nos sumamos y aplaudimos, que es lo que usted pretende", le ha afeado el portavoz del PP, para quien si se excluye al principal partido es "porque su objetivo político no es trazar una política de Estado en la que estemos de acuerdo todos o la mayoría".

"Su objetivo político no es la defensa de los intereses de este país. Su objetivo político es utilizar la política exterior para ese objetivo general del Gobierno", que según Fernández, pasa por "la polarización de la sociedad, el establecimiento de bandos y de bloques".

Albares le ha replicado, echando en cara al PP su falta de voluntad de llegar a acuerdos y que en un "momento crítico" como el actual, en el que "la unidad de los europeos es fundamental para garantizar los proyectos de vida de los españoles", "han escogido a la extrema derecha y a los autoritarios, a los enemigos de Europa".

Asimismo, ha acusado a los de Alberto Ñúñez Feijóo de esparcir "bulos", entre los que ha incluido el que se diga que se excluye. También les ha pedido que dejen de boicotearle enviando "cartas incendiarias" en contra de la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE.

"La identidad nacional española, les guste o no, es plurilingüe, lo dice nuestra Constitución", ha esgrimido, pidiendo a los 'populares' no ya que avalen que las tres lenguas cooficiales puedan ser oficiales en la UE sino que al menos no envíen cartas "diciendo que mis argumentos son falsos".