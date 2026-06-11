El PP ve lamentables las palabras del ministro Óscar López: "Si cree que hay jueces que prevarican, debe denunciarlo"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado este jueves de "lamentables" las declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asegurando que "hay jueces que prevarican". A su entender, "si cree que hay jueces que prevarican, lo que tiene que hacer es denunciarlo porque es un delito muy grave".

El ministro López aseveró este miércoles que "hay jueces que prevarican, no todos" y "si no son ellos, es alguien de su entorno", en referencia a la sentencia del Alto Tribunal que condenó a al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ambos coincidieron en un acto del diario 'Público'.

Desde el PSOE también se ha defendido el derecho a criticar actuaciones de determinados jueces, tras esas palabras del titular de Transformación Digital. Su portavoz en el Congreso, Patxi López, no ha hablado directamente de "prevaricación", si bien ha apuntado que "hay determinados hechos que demuestran que se han abierto causas con recortes de periódico", que "ha habido distintas velocidades de atender ciertos procesos judiciales" y sentencias "incomprensibles". "Que cada uno juzgue", ha zanjado.

CRITICA LA "HUIDA HACIA ADELANTE" DEL GOBIERNO

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Ester Muñoz ha criticado las manifestaciones de Óscar López. "Yo lo que creo es que si un ministro del Gobierno de España cree que hay jueces que prevarican, lo que tiene que hacer es denunciarlo, porque es un delito muy grave", ha enfatizado.

Muñoz ha señalado que este miércoles preguntó en el Congreso al vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, si creía que "había lawfare en la Justicia" y si el Gobierno "creía que había un golpe de Estado judicial, como ayer pareció avanzar Óscar López y no me contestó". "Ahora ya entiendo por qué no me contestó", ha afirmado.

En este sentido, ha criticado que en "esta huida hacia adelante" del Gobierno, Óscar López se vaya a un acto "en el que dan un premio a un delincuente condenado", en alusión al exfiscal general, y se "permita el lujo de calumniar a jueces, que en este caso además son magistrados del Tribunal Supremo". "Hay poca gente que sepa más derecho que los magistrados del Tribunal Supremo y por lo tanto, estamos hablando de una irresponsabilidad continua al alza del Gobierno", ha agregado.

También ha criticado las palabras de Patxi López sobre las velocidades de los procedimientos judiciales y ha dicho con ironía si lo dice en su "condición de ingeniero". "De derecho procesal no tiene ni idea", ha exclamado.

REUNIONES DE LEIRE DÍEZ CON FISCALÍA QUE SE QUERÍAN "OCULTAR"

Después de que la Fiscalía haya admitido al juez dos reuniones de un excargo del ex fiscal general García Ortiz con la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, Muñoz se ha preguntado si "Leire Díez, una simple militante del Partido Socialista como dice el Gobierno, pueda tener acceso a la Fiscalía y reunirse con el número 2 de la Fiscalía".

Muñoz ha recalcado que es una cita que no aparece en los registros y, por lo tanto, "se quería ocultar". "¿Cuántas personas en este país pueden tener acceso a la Fiscalía General del Estado? ¿Cualquiera de nosotros llama ahora mismo y concierta una cita?", ha interpelado.

La dirigente del PP, que ha calificado de "escándalo absoluto" la "operación que "ha montado el Partido Socialista para proteger a Pedro Sánchez". Según ha recalcado, cada día que pasa tienen más información.

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular ha recordado que "la semana pasada vieron a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, decir en el Congreso que "prácticamente no conocía" a Leire Díez. "Y ahora estamos viendo mensajes que dicen que tenían una relación de amistad. Por lo tanto, es mentira tras mentira", ha resaltado.

En este contexto, Muñoz se ha dirigido a los socios del PSOE y ha dicho que tienen dos opciones ante esta situación de gravedad: "tragar o no con la corrupción". Sin embargo, ha dicho que prefieren tragar la corrupción a que haya alternancia política. "Entre votar a alguien aunque piense distinto a ti o la corrupción, eligen la corrupción", ha agregado.