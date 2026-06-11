El PP dice que las reuniones de Leire Díez con Fiscalía confirman que "no actuaba sola": "Las piezas van cuadrando"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que las reuniones con Fiscalía de la exmilitante del PSOE Leire Díez evidencian que "se movía con demasiada naturalidad" y "no actuaba sola". A su entender, están "más cerca" de que "se confirme que P.S. era Pedro Sánchez" y que estaban "perfectamente coordinados".

"Quedan muchas explicaciones que dar y las piezas van cuadrando", ha declarado Gamarra en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, después de que la Fiscalía haya admitido al juez dos reuniones de un excargo del exfiscal general Álvaro García Ortiz con Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE.

Según Gamarra, esos contactos evidencian que no hablan de "una afiliada de base". "La señora Leire Díez se movía con demasiada naturalidad con la directora de la Guardia Civil --Mercedes González-- y ahora sabemos que también en la Fiscalía General del Estado", ha enfatizado.

La dirigente del PP ha criticado que fuera recibida por un cargo del Ministerio Público. "No es un sitio para que estuviera ella y menos si ni tan siquiera constar en el libro de visitas de la Fiscalía General del Estado", ha aseverado.

En concreto, la Fiscalía General del Estado ha reconocido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que Diego Villafañe, exteniente fiscal de la Secretaría Técnica de la (FGE), se reunió dos veces con la exmilitante socialista y Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán.

"ESTO FORMA PARTE DE UNA CLOACA QUE SE HA GESTADO DESDE FERRAZ"

Tras insistir en que "quedan muchas explicaciones que dar", Gamarra ha señalado que las piezas "van cuadrando" y que "todo lo que dijeron que era mentira o que no había existido", se va "despejando que había existido".

"Es decir, que cada vez estamos más cerca de que se confirme que P.S. era Pedro Sánchez y más pronto que tarde veremos también cómo estaban perfectamente coordinados", ha manifestado la dirigente 'popular'.

Según Gamarra, Leire Díaz "no actuaba sola" y las informaciones que van conociendo evidencian que "esto forma parte de una cloaca que se ha gestado desde Ferraz y que se ha financiado" desde la sede del PSOE con el objetivo de "obstaculizar el Estado de Derecho e intentar evitar por todos los medios" que puedan avanzar las causas en las que están siendo investigados policial como judicialmente.

MOCIÓN SOBRE EL RESCATE DE PLUS ULTRA

En cuanto a si los socios del PSOE apoyarán la moción del PP pidiendo al Gobierno que se revise el rescate de Plus Ultra, Gamarra ha indicado que serán los grupos los que deberán decidir "si quieren mantenerse al margen de la fiscalización de toda la corrupción que ha rodeado al Gobierno".

"Evidentemente, hablamos ya de tres rescates. El de Plus Ultra, el de Air Europa y el de Tubo Reunidos que están siendo investigados judicialmente", ha dicho, para añadir que en esos rescates habrían "actuado distintas organizaciones criminales para conseguir a cambio de mordidas que el dinero público fuera a unas empresas concretas" pese a que "algunas de ellas que no cumplían ni tan siquiera los requisitos para ser rescatadas".

En el caso de Plus Ultra, Gamarra ha resaltado que "no solo no cumplía los requisitos para ser rescatada, sino que formaba parte, según las investigaciones judiciales, presuntamente de una organización criminal de carácter internacional dedicada al blanqueo de dinero".

La vicesecretaria del PP ha señalado que el Congreso tiene la "responsabilidad" de ejercer el control, que se hace "revisando ese rescate y exigiendo responsabilidades políticas". A su entender, de las responsabilidades penales "se tiene que responsabilizar el Poder Judicial, y ya lo está haciendo".

"Y hoy tenemos la oportunidad, y el Partido Popular lo va a hacer, de asumir nuestra responsabilidad y exigir esa revisión de un rescate que tiene que llevar también la exigencia de la recuperación de 53 millones de euros, que parte de ellos han salido de España, y que tenemos derecho a recuperarlos", ha finalizado.