El PP ve "lógico" que el PSOE piense en listas conjuntas al Senado porque Sánchez ya está "podemizado"

El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ve comprensible que el PSOE se abra a conformar listas conjuntas de la izquierda al Senado, pues considera que la dirección socialista de Pedro Sánchez está "podemizada" y cada vez se distingue menos de la extrema izquierda.

"La verdad es que hace mucho tiempo que no hay diferencias entre la izquierda y la extrema izquierda en España. Y, por lo tanto, a mí no me extraña que Sánchez se sienta cómodo yendo en unas papeletas con la extrema izquierda de nuestro país, porque es tal su escoramiento que probablemente se sienta más cómodo ahí", ha afirmado en rueda de prensa en la sede de Génova.

Según Tellado, "hace mucho tiempo que el PSOE renunció al centro político en España": "Sánchez ha radicalizado al PSOE, que se ha podemizado, y, por lo tanto parece lógica esa propuesta, que es la demostración evidente de la debilidad absoluta del presidente del gobierno, que necesita coaligarse con otros partidos para salvar los muebles", ha apostillado.

JALEANDO LAS CALLES

Además, ha reiterado que la izquierda está utilizando con fines políticos el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 que falleció días después de haber sido desahuciado del piso en el que llevaba viviendo siete décadas: "Es evidente que hay una estrategia de caldear la calle para ver si hay votantes de izquierdas que acuden a las urnas, pero no van a conseguir que la crispación y la polarización tapen toda la corrupción que asquea a la mayoría de la sociedad", sostiene.

Tellado ha avisado de que "esta estrategia de la extrema izquierda de caldear el país es una auténtica irresponsabilidad", máxime cuando, en su opinión, "se les jalea desde el propio Gobierno", pese a llevar ocho años en Moncloa. "La verdad es que lo de Sánchez es inédito", ha comentado.