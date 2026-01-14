El PP ve el sistema de financiación como una "traición a los españoles" y reta a los críticos del PSOE a tumbarlo

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Fiejóo, preside la reunión de la Junta Nacional del Partido Popular, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este miércoles que el nuevo sistema de financiación que intenta "imponer" el Gobierno de Pedro Sánchez "orilla el consenso" y supone una "deslealtad institucional y una traición a los españoles". Además, ha retado a los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y de Asturias, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, a votar "no" cuando el modelo se debata y se vote en el Congreso porque "no bastan palabras, se necesitan hechos", según ha indicado en un comunicado.

Así ha reaccionado la formación de Alberto Núñez Feijóo poco después de que todos los consejeros autonómicos que han participado este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), salvo el de Cataluña, hayan expresado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica. Según han alegado, ese sistema nace "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado "ningún tipo de privilegio ni trato de favor" a Cataluña con el nuevo modelo de financiación y ha subrayado que las comunidades van a poder optar por no aplicar el nuevo modelo de financiación. "Aquí no se obliga a nadie. El que quiera seguir con un modelo previo porque cree que le va mejor, no hay problema. Correremos en paralelo con los dos modelos", ha manifestado.

"MONTERO SE QUEDA SOLA"

El PP ha mostrado su oposición a la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica acordada de forma "bilateral" entre Sánchez y Junqueras y ha subrayado que en el CPFF se ha constatado "el rechazo mayoritario a la propuesta, también expresado por las comunidades gobernadas por el PSOE".

"Montero se queda sola", ha afirmado el PP, que considera que el modelo que intenta imponer el Gobierno "golpea los principios de igualdad y solidaridad, pilares fundamentales del ordenamiento jurídico de la Constitución Española, y rompe la cohesión de las comunidades y de los servicios que prestan a los ciudadanos".

En un comunicado, el PP ha dicho que cuando se debata y vote el nuevo sistema en el Congreso quieren ver a Page, Barbón y a los líderes territoriales socialistas "alzando la voz y rechazando una negociación que se ha hecho de espaldas al conjunto de las comunidades autónomas y un modelo de financiación que quiebra la igualdad de los ciudadanos que les han votado". "No bastan las palabras, se necesitan hechos", ha añadido.

Según el PP, se trata de que "se enteren de verdad los ciudadanos de esas CCAA si sus presidentes socialistas y de federaciones del PSOE están dispuestos a financiar el sillón de Sánchez a cambio de pactar con los independentistas la desigualdad de los españoles para su propio beneficio y la presidencia de Illa a costa del bolsillo de todos".

Los 'populares' sostienen que el sistema que intenta imponer el Gobierno "orilla el consenso que debería conllevar un nuevo modelo de financiación para los próximos años". "Es una deslealtad institucional y una traición a los españoles", ha apostillado.

Según el PP, Sánchez "ha priorizado su permanencia en La Moncloa por encima de cualquier otra cosa" y la supervivencia política del jefe del Ejecutivo "no puede llevarse por delante" el bienestar, el desarrollo y el futuro y la igualdad de todos los españoles.

ATACA DE FORMA DIRECTA A LA AUTONOMÍA FISCAL DE LAS CCAA

El PP ha acusado al Gobierno de "atacar de forma directa a la autonomía fiscal de las CCAA". A su entender, Sánchez quiere seguir subiendo los impuestos a los españoles, pero impide a los territorios "aliviar la asfixia fiscal a la que somete a los ciudadanos".

El PP ha recordado que las CCAA del PP, que representan al 70% de los españoles, enviaron en septiembre de 2024 una propuesta para un nuevo sistema de financiación autonómica. "El Gobierno, en vez de debatir sobre este planteamiento mayoritario, ha preferido acordar el nuevo sistema con Esquerra Republicana", ha denunciado.