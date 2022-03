Presidente Murcia urge a Raquel Sánchez a sentarse con los transportistas: "El Gobierno ha de ser sensible a esto"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha animado a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a reunirse con el sector de los transportistas ante las jornadas de parones de estos últimos días, y, ante las acciones violentas, le ha pedido que "no trate a todos por igual".

Así se ha expresado el presidente murciano en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre las jornadas de paro de los transportistas de los últimos días, afeando a una parte del Gobierno que atribuyera a movimientos ultras algunas acciones que se están dando en estas manifestaciones.

En este punto, López Miras ha reconocido que sí que existen algunas personas que están llevando a cabo acciones violentas, "que tendrán que asumir", aunque ha defendido que la "mayoría" de los transportistas que están saliendo a la calle "son personas honradas que lo único que quieren es poder trabajar".

"El Gobierno tiene que ser sensible a esto", ha reivindicado el presidente murciano, que ha insistido en pedir al Ejecutivo que "no trate a todos por igual" porque, "gracias a los camioneros" disponemos de abastecimiento.

PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO

Precisamente, López Miras ha asegurado que en la Región no se están encontrando con desabatecimiento, pero sí que ha admitido que existen "muchos problemas de abastecimiento" en algunos establecimientos, como pueden ser las estaciones de servicio.

No obstante, ha mostrado su "respaldo" a los transportistas ante una "situación crítica", por lo que ha recalcado que "la ministra no puede seguir dándole la espalda a un sector que en muchos casos no puede llegar a fin de mes".