El presidente del Senado abronca a dirigentes de ERC, EH Bildu y Junts por hablar de "naciones sin Estado"

Archivo - El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado de esta semana ha vivido una polémica después de que el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, reprochara a la parlamentaria de EH Bildu Olaia Duarte que hablara de "naciones sin Estado", algo que ha provocado que se hayan sumado a estas manifestaciones dirigentes de ERC y Junts e incluso el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha hecho un comentario al respecto.

Después de que la senadora de Bildu se quejara de que Euskadi es una "nación sin Estado", el presidente del Senado ha intervenido para alertar de que esta manifestación "choca frontalmente con la Constitución".

Esto ha provocado que dirigentes de ERC y Junts hayan aprovechado sus intervenciones durante la sesión plenaria del Senado para hablar de la "nación sin Estado" que, a su juicio, es Cataluña.

De hecho, el ministro Óscar López también se ha referido a esta polémica y ha recordado que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló de Galicia en 2014 cuando era presidente de la Xunta bajo el concepto de "nación sin Estado".