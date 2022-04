El presunto asesino de un niño de 9 años en Lardero (La Rioja) se niega a declarar

La abogada de la familia y de la acusación popular ha indicado que hay "muchas pruebas ahora mismo, ya que lo encontraron con Álex en brazos"

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

El presunto asesino del niño de 9 años en Lardero, el pasado 28 de octubre de 2021, Francisco Javier Almeida, se ha acogido a su derecho a no declarar en su comparecencia, por videoconferencia desde la cárcel de Segovia -donde se encuentra desde el 4 de noviembre, ante el juez de Instrucción Número 2 de Logroño.

Al término de la sesión, en la que junto a Almeida han comparecido otros testigos, como el padre del menor, agentes judiciales y personal sanitario que colaboró en el primer auxilio - y que se ha extendido por espacio de unas cuatro horas-, la abogada de la acusación particular y popular, ejercida por la asociación 'Clara Campoamor', Alicia Redondo, ha confirmado a los medios la negativa del presunto asesino a declarar, como ya hiciera en su momento ante la Guardia Civil, ni después cuando fue conducido ante el juez.

La letrada ha indicado que "no ha querido declarar, por lo que no hemos podido escuchar su versión", aunque "sobradamente tenemos pruebas que tienen mucho peso, pero nos hubiera gustado escucharlo". Ha manifestado que el proceso con Almeida "ha durado poco más de un minuto, tras tener muchos problemas para conectar con el centro penitenciario, y después de leerle su señoría sus derechos, ha ejercido su derecho de no declarar y se ha marchado".

A partir de aquí, "tenemos que seguir practicando pruebas y diligencias para ir avanzando", para, a continuación, insistir en que "hay muchas pruebas ahora mismo, ya que lo encontraron con Álex en brazos".

"Esto y otras pruebas que ha practicado la Guardia Civil hace pensar y demuestra que sabemos perfectamente lo que pasó, aunque tengamos alguna pequeña incógnita, pero la mayoría lo sabemos", ha añadido Redondo, que ha reseñado que "lo podía haber corroborado hoy declarando, pero me imagino que por consejo jurídico le habrán dicho que mejor no declare".

Para la abogada es otro "duro golpe para la familia" porque "esperaban escucharlo". Ahora, ha señalado, espera que el juicio oral se celebre cuánto antes, ya que "cuando el proceso judicial termine dará tranquilidad a los padres para empezar a sobrevivir de otra manera sin Álex, pero ya con su asesino en la cárcel".

Precisamente, Redondo a la entrada de la comparecencia ha afirmado que "aunque estamos en fase de instrucción, practicando pruebas" pero ha señalado que pedirán "obviamente prisión permanente revisable, pero tenemos que seguir practicando pruebas".

Sobre el testimonio de los sanitarios, que ha señalado que fueron los que "hicieron el primer auxilio a Álex" que "intentaron reanimarlo, pero todo indica que ya estaba fallecido".

ASESINATO DEL NIÑO

Álex, de 9 años, fue asesinado en la tarde noche del 28 de octubre en Lardero, cuando estaba en un cumpleaños en un merendero situado en un parque próximo a la vivienda del presunto asesino.

Sobre las 20,25 horas se recibió una llamada a través de 112 manifestando la desaparición del menor. Varios testigos manifestaron como "un hombre se llevaba al niño mediante engaño".

Posteriormente, Guardia Civil y Policía Local de Lardero se dirigieron hacia el lugar y, a los pocos minutos, la patrulla de Guardia Civil de Villamediana dio aviso y pidió una ambulancia "al encontrar al menor en estado muy grave e inconsciente junto a un varón" en el interior de un portal.

Una vez que llegó la ambulancia al lugar intentaron reanimar al menor sin conseguirlo, falleciendo en el lugar de los hechos.

El presunto autor de los hechos, al que se le acusa de un delito de homicidio, es un hombre de 54 años, vecino de Lardero. Tiene antecedentes por agresión sexual en 1993 (delito por el que se le sentenció a siete años de prisión); y por asesinato y agresión sexual en agosto de 1998, cuando fue sentenciado a veinte años y diez años, respectivamente.

En 2020, según confirmó la Delegación de Gobierno, fue trasladado desde otra prisión al Centro Penitenciario de Logroño y obtuvo la libertad condicional el 8 de abril de 2020. La condena se extinguía el 17 de agosto de 2023.