A Prisión Un Hombre Por Agredir Y Retener En Un Coche A Su Pareja Durante Dos Días - POLICÍA

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zamora, junto a una zona próxima a la frontera con Portugal, a un hombre que agredió a su pareja sentimental en Madrid y la retuvo contra su voluntad durante dos días, desplazándola asimismo en un coche por varias provincias españolas bajo el control permanente de su agresor.

La investigación comenzó el pasado 21 de junio cuando una madre se personó en dependencias policiales manifestando que su hija podía encontrarse retenida contra su voluntad por su pareja, aportando diversas fotografías en las que aparecía con numerosas lesiones de gravedad en el rostro, así como un mensaje de audio en el que solicitaba ayuda de manera urgente y manifestaba que temía por su vida.

Tras sufrir la agresión en Madrid, la chica fue trasladada por varias provincias bajo el control permanente de su agresor, "sometida a un intenso estado de miedo, impidiendo abandonar el vehículo y comunicarse con otras personas". Cuando fue liberada, presentaba múltiples lesiones por todo el cuerpo, destacando las sufridas en el rostro, teniendo incluso quemaduras en la cavidad bucal provocadas por un cigarrillo, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid en un comunicado.

DETENIDO EN LA FRONTERA CON PORTUGAL

Ante la gravedad de los hechos y la posibilidad de encontrarse ante una privación ilegal de libertad con grave riesgo para la integridad física de la víctima, se estableció de manera inmediata un dispositivo policial en coordinación con distintos organismos y unidades policiales.

En el transcurso de la investigación, se llegó a contactar con el presunto agresor, llegando a manifestar que iba a abandonar el territorio nacional junto con la víctima.

Avanzadas las pesquisas, se pudo determinar que este individuo se había desplazado desde Madrid, por varias provincias como Ávila, Valladolid y Zamora. Apenas un día después de la denuncia, se procedió a la localización de su vehículo en la provincia de Zamora, muy próximo a la frontera con Portugal, procediendo a su detención y a la liberación de la víctima.

A PRISIÓN POR DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La mujer presentaba numerosas lesiones evidentes, siendo trasladada de forma urgente a un centro hospitalario. Por todo ello, se procedió inmediatamente a la detención del hombre, como presunto responsable de los delitos de detención ilegal, lesiones y violencia de género. Tras su paso a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

Una vez se procedió al registro del vehículo se pudo comprobar que este varón había adquirido prendas de ropa para que la víctima se cambiara en el interior, ya que las que vestía tenían manchas de sangre.

Igualmente, realizó diversas compras de agua y otros productos con los que, de forma reiterada, le lavó el rostro con la finalidad de eliminar la sangre y tratar de ocultar las evidentes lesiones que presentaba. Además, se intervino un rollo de cuerda, otro de film negro y varios botes de limpia tapicerías.