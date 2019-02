El PSOE acusa a Arrimadas de abandonar a los catalanes con su salto a la política nacional

Publicado 25/02/2019 15:04:43 CET

Los socialistas lanzan una ofensiva contra Ciudadanos para captar a los votantes desencantados con su giro a la derecha

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acusado este lunes a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, de abandonar su compromiso con los catalanes al decidir saltar a la política nacional encabezando la lista al Congreso por Barcelona.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Ábalos no ha querido entrar en el motivo que está detrás de esta decisión, sea personal o para ayudar a un Albert Rivera "en horas bajas". Lo que demuestra en todo caso, ha opinado, es que el compromiso de Arrimadas, quien ganó las últimas elecciones catalanas hace poco más de un año, "ya no es tan firme".

Para Ábalos, en Cataluña hay sobre todo un "problema de convivencia interna", por lo que la mejor manera de contribuir a su solución es estando "dentro" de ese marco de convivencia. Y Arrimadas, con su salto a la política nacional, "renuncia" al compromiso que tenía con los catalanes, que le dieron su confianza para que les representase en el Parlament.

"PODRÍA HABER CANTADO LA CANCIÓN DE WATERLOO", DICE CON SORNA

El 'número tres' del PSOE también ha arremetido con dureza contra la iniciativa de Arrimadas de desplazarse a Waterloo para criticar al expresident fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont, a las puertas de su propia casa. "¿No había otra manera de pasar el finde? Es ridículo. Podía haber cantado la canción de Waterloo (de Abba) y así tener el broche final?", ha comentado con sorna.

Ábalos ha recordado que Ciudadanos ganó las últimas elecciones catalanas, de manera que debería olvidarse de Puigdemont, a no ser que le necesiten "para seguir tirando del cuento".

Las críticas de Ábalos hacia Arrimadas llegan el día en que el PSOE ha pasado a la ofensiva con Ciudadanos, en un intento de atraer al votante decepcionado con esta formación, que en parte procede del PSOE.

El propio Ábalos ha admitido que le "preocupa" que los votantes de Ciudadanos puedan sentirse "decepcionados" tras constatar el giro a la derecha de la formación y el veto que ha establecido al PSOE, con el que sostiene que no pactará para formar gobierno tras las generales.

El mismo día que la presidenta del partido, Cristina Narbona, ha enviado una carta a Rivera instándole a recapacitar sobre ese veto y pidiéndole que retire alguna de las acusaciones infundadas que viene vertiendo contra el PSOE, Ábalos ha continuado en la misma línea.

RIVERA VOTÓ A FAVOR DE INVESTIR A SÁNCHEZ EN 2016

Primero, cuestionando la veracidad de algunas de las afirmaciones más recientes de Rivera contra Sánchez, como aquella en la que sostiene que él se metió en política hace 10 años para evitar que hubiese presidentes como Pedro Sánchez. "¡Pues estuvo a punto de conseguirlo!", se ha burlado Ábalos recordando que Ciudadanos votó a favor de la fallida investidura de Sánchez en 2016.

En segundo lugar, Ábalos ha apelado al votante "urbano, moderno y moderado" de Ciudadanos que pueda sentirse desencantado con la derechización de la formación 'naranja'. Ese votante "centrado" quiere la "higiene política" y el PSOE va a tratar "de que encuentre una oferta que se adecúe a esas características", ha asegurado el 'número tres' del partido.

El PSOE, en cambio, no establece vetos a nadie, con la única excepción de aquellas formaciones que "no respetan la Constitución o no comulgan con el espíritu de la Constitución". Con el resto, el PSOE no establecerá cordones sanitarios porque con todos ellos podría alcanzar acuerdos, "que no significan pactos" de Legislatura.

Y es que los socialistas aspiran a ser el 28 de abril la primera fuerza política y poder "desarrollar un proyecto autónomo". "Hasta desde el punto de vista de la estrategia, enredarnos con otras cuestiones nos distraería de ser la fuerza mayoritaria", ha advertido. Bajo su punto de vista, quien habla de pactos, como le ocurre a PP y Ciudadanos, es porque ya ha renunciado a ser primera fuerza.

Otra señal de que el PSOE mira ya al votante de Ciudadanos para seguir creciendo es la manera en la que Ábalos se ha referido a su propio partido. "Somos un partido de izquierda que hace política de centroizquierda", ha comentado antes de advertir de que votar PP, Ciudadanos o Vox al final supone apostar por la misma opción del tripartido de derechas porque "el orden de factores no altera el producto".