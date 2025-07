El PSOE acusa a Feijóo de incorporar a su equipo a un colaborador de Montoro ahora imputado

Señalan que Miguel Ferre volvió a colaborar con el PP hace dos años y reprochan el "silencio" del actual líder

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE acusa al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber incorporado a su equipo hace dos años a una persona del "núcleo duro" del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ahora imputado por presuntamente aprovecharse de su cargo para beneficiar a determinadas empresas.

"Algunos pensarán que Montoro es pasado. Pero también es presente del PP: hace apenas dos años, Feijóo recuperó al núcleo duro de Montoro para reforzar su equipo económico", indican los socialistas en un comunicado.

En concreto mencionan a Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, y ahora investigado en la presunta trama, que según los socialistas empezó a colaborar en el equipo de Feijóo a partir del año 2023. "Un lince el líder de la oposición que, hoy y ante la imputación de quien formará parte de su equipo económico, solo responde con el silencio al que acostumbra", reprochan.

Ferraz apunta así a los vínculos de Feijóo con los colaboradores del que fuera titular de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, después de que un juez de Tarragona le haya imputado por valerse de su cargo para aprobar distintas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales, todas ellas clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico-- fundado por el ministro antes de incorporarse al Gobierno.

"FEIJÓO NO HA VENIDO A REGENERAR NADA"

El juez también ha imputado a otras 27 personas, incluidos varios exaltos cargos del Gobierno y la Administración central que habrían ido creando una red de influencias con el objetivo de obtener beneficio económico.

Los socialistas advierten del "silencio" de Feijóo y piden que aclare si va a abrir expediente de expulsión a los afectados o qué medidas de regeneración piensa adoptar. "Feijóo hoy, casualidad, no tiene agenda pública", apuntan.

Sostienen además que el PP "no ha cambiado" porque "llevan la corrupción dentro" y consideran que no ha roto con su pasado ni asumido responsabilidades. "Es el PP de siempre: tapar, negar, proteger. Feijóo no ha venido a regenerar nada. Ha venido a restaurar lo peor", apuntan.