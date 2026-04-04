El PSOE acusa a Feijóo de ofrecer "bloqueo y recortes" y alinearse con "los señores de la guerra" como Aznar con Bush

1075029.1.260.149.20260404135436 La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Ferraz, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso y portavoz del partido, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, solo ofrece "bloqueo y recortes" y le ha acusado de estar con "los señores de la guerra" por comprometerse, según ha dicho, a destinar el 5% del PIB a la OTAN.

"Empieza el mes de abril y lo que conocemos son las dos grandes verdades que únicamente ofrece el señor Feijóo de llegado al caso de llegar al Gobierno. La primera es el bloqueo, su incapacidad de formar Gobierno. Y la segunda, los recortes", ha afirmado Mínguez en unas declaraciones a medios.

La dirigente socialista ha sostenido además que votar al PP y Vox "solo conduce al bloqueo institucional" y ha citado como ejemplo lo que, a su juicio, ocurre en Extremadura, Aragón y Castilla y León. "Cuatro meses para formar Gobierno, cuatro meses para tener una investidura en Extremadura con el bloqueo que eso significa", ha señalado.

Mínguez ha afirmado que se ha cumplido el plazo que se dio el propio señor Feijóo al mes de abril para tener esos acuerdos, "esos acuerdos derecha-ultraderecha que deberían ponernos a todos los pelos de punta". A su juicio, hay "tres comunidades autónomas paralizadas".

En ese contexto, la diputada ha criticado que, mientras se vive la guerra de Irán, en lugar de estar esos parlamentos autonómicos aprobando medidas para ayudar a las familias de las consecuencias negativas de esta guerra, lo que hacen PP y Vox es "repartirse los sillones", "discutir" y "bloquear esas instituciones". "Así que no son una alternativa de Gobierno, sino que lo único que ofrece el señor Feijóo para los ciudadanos, para los españoles, es el bloqueo", ha añadido.

"NUNCA JAMÁS HAN VOTADO A FAVOR DE LOS DECRETOS DEL GOBIERNO"

Asimismo, ha asegurado que al PP y Vox les importan "entre cero y nada los problemas de la gente" y ha afirmado que "nunca jamás han votado a favor" de los decretos del Gobierno para paliar los efectos negativos del Covid, de la guerra de Ucrania y de la guerra de Irán.

"Más de 30 decretos sociales son los que el Gobierno ha puesto encima de la mesa para paliar esos efectos negativos y siempre se han opuesto", ha señalado. En concreto, se ha referido al último decreto para paliar los efectos de la guerra en Oriente Próximo, en el que se abstuvo el PP, con 5.000 millones de euros, 80 medidas, además de "20 millones de hogares que se van a poder ver protegidos, 3 millones de empresas", por lo que ha reprochado al PP y Vox que voten "de espaldas a la ciudadanía".

Mínguez ha añadido que tampoco han aprobado "ningún plan de medidas anticrisis para proteger a la mayoría social" en las comunidades donde gobiernan, frente a lo que, según ha defendido, sí ha hecho el PSOE "allí, donde está gobernando las comunidades autónomas o donde está dando apoyo".

EL 5% DEL PIB A LA OTAN "DESTRUIRÁ EL ESTADO DEL BIENESTAR"

Además, la dirigente socialista ha asegurado que en este mes de abril se descubre "otra vez el señor Feijóo apoyando a los señores de la guerra". "Y lo ha dicho, sin tapujos, se comprometería a dar el 5% del PIB a la OTAN. Eso significaría automáticamente la destrucción del estado del bienestar, recortes", ha afirmado.

En su opinión, eso supondría "seguramente volver a vivir esa foto de la vergüenza de los pies de Aznar encima de la mesa y puro en la mano que nos llevó a la guerra de Irak" y ha sostenido que, "por la hemeroteca", ya conocen al PP porque "los mismos que están hoy liderando el partido estuvieron entonces en sus filas o bien incluso el señor Feijóo que tuvo cargos de responsabilidad importante en las administraciones tanto de Aznar como de Rajoy".

"Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, llegado el momento, ¿por qué no podrían volver a hacer lo mismo?", ha planteado la parlamentaria socialista.

Frente a ello, ha reivindicado la importancia del Gobierno de Pedro Sánchez y "el orgullo" que sienten por un Ejecutivo que, a su juicio, sitúa a España "en el lado correcto de la historia". "Las medidas que se aprueban en el Congreso, a pesar de los negacionistas, a pesar de los amigos de la guerra, es decir, a pesar del PP y Vox, esas medidas del Gobierno funcionan y ahí están los datos", ha afirmado.

"NERVIOSISMO" DEL PP ANDALUZ POR EL CALENDARIO DE LA KITCHEN

Por otro lado, Mínguez ha señalado que entienden "el nerviosismo" del Partido Popular porque se le adelanta "un calendario judicial estremecedor" que, según ha dicho, va a demostrar "exactamente qué es el PP", aludiendo a que el lunes arranca el juicio que sienta en el banquillo al supuesto operativo corrupto que desde el Estado y mediante el uso de fondos reservados maniobró para destruir las pruebas que tuviera el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre la financiación ilegal de este partido.

"La Kitchen es tapar la corrupción que había en el Partido Popular", ha afirmado, antes de asegurar que en el partido de Feijóo está generando "mucho ruido" para que no se hable "de un juicio que debería suponerle la mayor vergüenza de la democracia de este país".

Según la portavoz socialista, "la Kitchen es el PP utilizando el Ministerio del Interior, utilizando jueces, fiscales, Policía y utilizando la conspiración para tapar la corrupción que supuso la Gürtel". "En definitiva, la Kitchen lo que es, es el Partido Popular tapando al Partido Popular y eso es una vergüenza", ha remachado.

"En el primer piso de Génova 13 se estaban repartiendo sobres a través de la Gürtel, en el segundo piso estaban utilizando al Ministerio del Interior para tapar y destrozar las pruebas y en el tercer piso, que todavía no lo sabemos lo que está pasando porque está siendo investigado por la gravedad que supone, tenemos al Ministerio de Hacienda investigado por vender el BOE", ha añadido.

ADELANTO DE COMICIOS ANDALUCES "POR EL CASO MASCARILLAS DE ALMERÍA"

Finalmente, Mínguez ha vinculado el adelanto electoral en Andalucía con ese contexto judicial y ha asegurado que "ya no hay duda del por qué Moreno Bonilla ha adelantado las elecciones de Andalucía". Según ha dicho, las elecciones de Andalucía tocaban en el mes de junio y las ha adelantado a mayor porque "en junio también se juzga al PP de Almería" por "el caso de las mascarillas y otras corruptelas".

"Así que el Partido Popular hace lo de siempre, el PP del señor Feijóo, tapar la corrupción, tapar sus escándalos a mayor vergüenza de todos los españoles", ha concluido.