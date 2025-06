El PSOE acusa a Felipe González de "comprar el argumentario" a la derecha y le insta a plantearse qué hace en el partido

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado al expresidente del Gobierno socialista Felipe González de "haber comprado el argumentario a la derecha", y le ha instado a plantearse qué hace en el partido si no quiere que gane las elecciones su líder, tal y como sugirió Alfredo Pérez Rubalcaba que hicieran los militantes.

Así lo manifestado el dirigente socialista en una entrevista en 'Mañaneros 360', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por la amenaza hecha este jueves por Felipe González de no votar al PSOE en las próximas elecciones "si se consolida" la ley de amnistía, que le parece una "barrabasada" y una "vergüenza" para cualquier demócrata.

"A mí me producen mucha tristeza esas declaraciones porque veo a un Felipe González que ha perdido todo el respeto y todo el prestigio que podía tener en la izquierda de este país. Un Felipe González que ha comprado el argumentario completo de la derecha", ha sostenido López, lamentando que se pierdan "referentes a la izquierda".

Al hilo, ha apelado al expresidente a "repasar alguna declaración que en ese sentido hizo su amigo" Alfredo Pérez Rubalcaba, ex secretario general del PSOE, que recomendó a quienes no prefirieran que el líder de su partido ganara que se plantearan qué hacían en el mismo.

"La primera regla en un partido es ser leal. Leal no significa no decirle el jefe lo que hay que decirle (...) Cuando en un debate parlamentario ves a tu líder fajándose contra el adversario y no quieres que gane, tienes que plantearte seriamente qué haces en ese partido", dijo el también dos veces ministro con Felipe González en una entrevista hace años.

Con todo, el portavoz socialista en la Cámara Baja ha asegurado que el PSOE va a continuar con su hoja de ruta "intentando mejorar el día a día la vida" de la gente, sin que se vea afectado por la actitud de "tres personas que no han sabido responder a la confianza que depositó en ellas el presidente del Gobierno".

"Pero en el Partido Socialista hay 20.000 cargos públicos, concejales, concejalas, alcaldes y alcaldesas, que cumplen con su labor de intentar mejorar día a día la vida de sus vecinos y de sus vecinas, y que la inmensa mayoría ni siquiera cobra un euro por ello", ha concluido.

Las declaraciones de López tienen lugar después de que Felipe González haya amenazado este miércoles con no votar al PSOE ni a ningún partido que haya aprobado la ley de amnistía que este jueves avalará el Tribunal Constitucional. "Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno, conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto" ha avisado.