El PSOE acusa al PP de copiar el cambio en la formación de jueces y lamenta que la Justicia llegue tarde ante Maricarmen

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al PP de presentar una reforma de ley para acortar el tiempo de formación de los futuros jueces que el Gobierno ya había registrado antes y ha lamentado que "la Justicia llega tarde a quien debe servirse de ella", en referencia al desahucio de Maricarmen Abascal ocurrido la semana pasada.

El diputado socialista Raúl Díaz ha precisado este martes en el Pleno del Congreso que el PP propone lo mismo que el Gobierno ya contempla "en el proyecto de ley de fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal" impulsado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que se opusieron.

"Ustedes lo enmiendan para que lo hagan desaparecer y nos vienen hoy y copian el mismo texto", ha reprochado Díaz. "Aquí solo falla su propia coherencia", ha exclamado.

El diputado del PSOE ha explicado que el objetivo de su formación es "cubrir cuanto antes los puestos y las vacantes en los tribunales de instancia" y para ello pretende "eliminar en la escuela judicial la fase de sustitución y refuerzo", así como que "la formación teórica o práctica que sea simultánea a la de prácticas tuteladas".

Díaz ha indicado que "novedad poca" ante la propuesta ley del PP para acortar el tiempo de formación de los futuros jueces estableciendo un modelo intensivo de al menos nueve meses de programa formativo teórico-práctico, compatible con las prácticas tuteladas en órganos judiciales, y que sustituirá a la etapa actual de sustitución y refuerzo.

FORMACIÓN PÚBLICA

"Nos pide el Partido Popular que los jueces lleguen antes a los tribunales de instancia, pero, ¿de qué sirve si luego la justicia llega tarde a quien debe servirse de ella? ¿De qué sirve si después llegamos tarde a dar respuesta a una mujer de 80 años?", ha exclamado el diputado socialista en referencia al desahucio de Maricarmen, que ha provocado manifestaciones en todo el país y promovido acciones como la acampada en la madrileña Puerta del Sol a favor del derecho a la vivienda.

Para Sumar, el foco debe ponerse en "quién consigue llegar" a aprobar la oposición de juez y en la preparación previa a la entrada en la escuela jurídica.

"Hoy una persona termina derecho y, si quiere ser jueza, tiene por delante de media cuatro o cinco años estudiando una oposición, y ahí la igualdad formal empieza a chocar con la realidad", ha reivindicado la diputada de Sumar Verónica Martínez Barbero.

Para Sumar, la atención debe ponerse en que "puedan llegar a jueces y juezas personas de familias humildes y trabajadora", y para ello propone que "la formación pública forme parte del propio proceso de acceso".

Asimismo, Martínez ha advertido de que "la justicia tiene un poder enorme y, precisamente por eso, sus límites también importan". "Cuando desde los tribunales se pretende intervenir en la disputa política, condicionar decisiones democráticas o perseguir lo que no corresponde perseguir judicialmente, tenemos un problema que va mucho más allá de una sola sentencia", ha sostenido.

LA JUSTICIA NO NECESITA ATAJOS

Por otro lado, la diputada de Podemos Martina Valverde ha exclamado que "la justicia no necesita atajos, necesita recursos, tiempo y garantías", y ha indicado que no se puede "solucionar la falta de medios de la justicia poniendo más tareas sobre quienes ya están sosteniendo el sistema".

Asimismo, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha coincidido con el PSOE en que lo que el PP plantea "no es nada extraño, ni es nada diferente de lo que ya se había propuesto".

Vallugera ha adelantado que su formación se va abstener porque aunque la proposición "no es ninguna barbaridad", "es irrisoria con respecto al problema" en la Administración de Justicia, ha planteado.

La diputada catalana ha incidido en que "la inversión que se hace tanto en medios materiales como en medios humanos en jueces y en fiscales es insuficiente".

"HACEN FALTA MÁS JUECES"

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha subrayado que "hacen falta más jueces" y ha explicado que el propósito de esta ley es "corregir algunos de los problemas que ha creado la nefasta Ley de Eficiencia" de Bolaños.

Gamarra ha indicado que el objetivo es "optimizar el desarrollo del proceso de formación de los futuros jueces" y ha asegurado que con esta reforma "se lograría una mayor en la cobertura de las plazas judiciales, garantizando, por supuesto, la formación adecuada.

La diputada 'popular' ha asegurado que se podría "reducir hasta en nueve meses el plazo de incorporación de los nuevos jueces a los tribunales de instancia", en lugar de los 17 meses de "duración mínima" en la actualidad.

Con ella ha coincido el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, que ha incidido en que es necesario que "los nuevos jueces lleguen bien y pronto", y ha adelantado que su formación votará a favor de la proposición de ley, aunque ha matizado que se deben completar "las modificaciones legislativas que el PP ha dejado sin resolver".

Asimismo, el diputado de Junts Josep Pagès ha defendido que "agilizar y compactar el curso de selección, reforzar las prácticas, cambiar las fases sucesivas por una evaluación continua" le parece "una buena idea".