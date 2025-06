El PSOE acusa al PP de oponerse a ampliar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado: "Piensa lo mismo que Ayuso"

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha recriminado al PP su negativa a ampliar el uso en el Senado de las lenguas cooficiales al mismo nivel que en el Congreso, ya que son "constitucionales" y deberían normalizarse en las instituciones.

"Ya sabemos que el Partido Popular piensa lo mismo, lo diga Ayuso o no lo diga Feijóo, porque la realidad aquí, en el Senado, es la misma que la de los pinganillos que vimos en la Conferencia de Presidentes, que el Partido Popular no acepta las lenguas cooficiales", ha lamentado este martes en una rueda de prensa en la Cámara Alta.

Así se ha referido al 'no' del PP a incluir la ampliación de las lenguas cooficiales en el Reglamento del Senado y al plante de la presidenta madrileña en la Conferencia de Presidentes de Barcelona cuando el lehendakari, Imanol Pradales, empezó a hablar en euskera.

El portavoz socialista ha reivindicado que el catalán, el gallego y el euskera son "lenguas constitucionales" y lo que "debería hacerse desde las instituciones es propiciar con normalidad su uso institucional".

Dicho eso, ha criticado que desde el principio de la reforma reglamentaria le plantearon a los 'populares' ampliar el uso de las cooficiales como en el Congreso y la respuesta fue que "en ningún caso". "El PP, donde puede, lo bloquea", ha lamentado.

Espadas ha señalado que el PSOE decidió que "no jugaba a la imposición de la reforma del PP, de 'lentejas, o las tomas o las dejas'". "Esta no es la reforma que necesita el Reglamento del Senado y no vamos a participar", ha concluido.

UN USO LIMITADO

En la actualidad, el uso de las lenguas cooficiales en el Senado está limitado a los debates de las mociones en el Pleno, la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la presentación de algunos textos escritos.

En la legislatura pasada, en la que el PSOE sumaba mayoría con varios aliados del Gobierno, los socialistas apoyaron admitir a trámite una propuesta de Junts de reforma del Reglamento para universalizar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado.

Sin embargo, los socialistas realizaron varias ampliaciones del período de enmiendas a esta propuesta, dilatando su tramitación en el Senado sin que finalmente se llevara a cabo.

En este contexto, el adelanto electoral y la disolución de las Cortes provocaron que esta propuesta para extender el uso de las lenguas cooficiales quedara sin efecto.