El PSOE acusa al PP de usar Venezuela como arma arrojadiza y respalda a Ábalos: actuó "en coordinación" con Marlaska

Publicado 25/01/2020 17:33:04 CET

Dice que el apoyo del Gobierno a Guaidó es "innegociable e indiscutible" y recuerda que Sánchez está hoy visitando lugares afectados por la borrasca

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Internacionales del PSOE, Héctor Gómez, ha acusado este sábado al PP y a su presidente, Pablo Casado, de tener "escaso compromiso real" con los venezolanos y de usar este asunto solo como "arma arrojadiza" contra el Gobierno. Pocos minutos después y en el mismo lugar en el que Casado ha exigido el cese del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por acudir al aeropuerto de Barajas a ver a la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Gómez le ha respaldado y ha dicho que actuó "en coordinación" con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Gómez se ha reunido este sábado con Guaidó en Casa de América poco después de que lo hiciera Casado -de hecho ambos han recibido juntos al líder venezolano- y antes de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya. En su reunión, Gómez ha trasladado a Guaidó el apoyo "sin fisuras" de su partido a su persona como presidente encargado y a la celebración de unas elecciones libres.

El PSOE, ha remarcado, quiere alentar un diálogo en Venezuela, pero un diálogo "con calendario" para un proceso electoral, "no abierto y sine die" que prolongue la crisis en Venezuela y ha asegurado que la posición del Gobierno es la misma que la del PSOE, y que Guaidó así lo ha entendido.

El dirigente socialista ha hecho hincapié en que Sánchez "lideró" en 2019 el reconocimiento de Guaidó en el seno de la UE y ha asegurado que ha trasladado su compromiso para seguir impulsando un proceso electoral "con garantías", a través del Grupo Internacional de Contacto y de las relaciones internacionales del PSOE con otros partidos hermanos.

Según ha dicho, Guaidó ha recogido la oferta y la seguirán trabajando con su enviado en España, Antonio Ecarri, y ahora también directamente con el propio líder venezolano. También ha dejado claro que el PSOE apoyará nuevas sanciones, pero siempre que no afecten al pueblo.

Pero el dirigente socialista también le ha dicho a Guaidó que lamenta que el PP utilice Venezuela "como instrumento de agresión al Gobierno" con el "único propósito de desgastarlo". "Hoy estábamos aquí para recibir a Juan Guaidó y conocer la realidad de Venezuela", ha dicho, acusando al PP de "irresponsablidad" en lo que debería ser una "política de Estado".

"No he escuchado ni una propuesta en positivo del PP y de Casado", ha remachado. En la misma línea, le ha retado a demostrar sus acusaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "El PSOE no se va a prestar a utilizar Venezuela para atacar a otras fuerzas políticas", ha asegurado.

ÁBALOS

Después, preguntado por el encuentro del ministro Ábalos con Delcy Rodríguez, que tiene prohibida su entrada en España, se ha remitido a las palabras del propio Ábalos y del presidente del Gobierno, en el sentido de que "intentó evitar un conflicto diplomático" y "afortunadamente quedó en eso", porque Rodríguez "no entró en España, quedó en el aeropuerto".

Gómez ha insistido en que entre Rodríguez y Ábalos no hubo reunión alguna, sino que el ministro español, en coordinación con su colega de Interior, se trasladó para decirle a "una representante del régimen" que no debía entrar en territorio español.