El PSOE acusa a Vox de alimentar el odio en Torre Pacheco y reprocha "tibieza" del PP

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha acusado a Vox de alimentar el odio y trabajar para que los "ultras" se organicen contra los inmigrantes en la localidad de Torre Pacheco (Murcia) al tiempo que ha criticado la "tibieza" con la que a su juicio se ha manifestado el Partido Popular.

Torró, que recientemente ha sustituido a Santos Cerdán como 'número tres' del partido, ha confirmado que el PSOE de Murcia ha presentado una denuncia contra el líder de Vox en la región "por delito de odio", según ha indicado en declaraciones a 'Mañaneros 360' de TVE, recogidas por Europa Press.

En ese sentido afirma que le preocupa la escalada de violencia que se está produciendo en la localidad pero también la "tibieza" del PP, al que además ha acusado de ser el "vehículo" que ha llevado a las instituciones al partido de Santiago Abascal con políticas "xenófobas" y contra la migración.

Considera por tanto que "no es suficiente" el rechazo mostrado por el PP a los altercados de las últimas noches y ha acusado al portavoz del PP, Borja Sémper, de "criminalizar la inmigración".

"No se puede unir violencia con la inmigración, esto será una minoría. Por desgracia la violencia va intrínseca al ser humano, no al color de piel o de donde hayan nacido, por tanto creo que como sociedad tenemos que ser tajantes con esto y no se puede permitir", ha indicado.