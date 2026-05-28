PSOE y aliados abandonan el Congreso mientras el PP achaca a Bildu los "pasamontañas" de ETA en un debate sobre el burka

Archivo - Patricia Rodríguez Calleja, diputada del PP, en la tribuna del hemiciclo - CONGRESO - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Sumar y buena parte de sus aliados parlamentarios han optado este jueves por abandonar el Pleno del Congreso mientras una diputada del PP atacaba a Bildu deslizando que echan de menos los "pasamontañas" de ETA.

El debate iba sobre la creación de una subcomisión para estudiar si debe o no prohibirse el burka en España, pero la portavoz del PP, Patricia Rodríguez Calleja, no ha querido terminar sin dirigirse a Bildu para recriminarle que no vea necesario esa medida.

"Me pregunto si será porque ustedes sí se sienten cómodos con la cara tapada, ya saben, con los pasamontañas", ha espetado, provocando los aplausos e la bancada 'popular' y las protestas del otro lado del hemiciclo.

Ante ello, y como ya se habían votado todos los puntos del orden del día, los diputados del PSOE, Sumar y buena parte de los aliados parlamentarios del Gobierno se han puesto en pie para salir del Pleno dejando plantado al PP. "Abandone, abandonen --decía la diputada--. Hay verdades que duele mucho escuchar".

En ese contexto, y mientras el PP seguía aplaudiendo y jaleando a su diputada, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha decidido poner fin al Pleno sin más palabras y levantar la sesión.