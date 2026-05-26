El PSOE apoya la reforma del Reglamento del Congreso de sus socios para facilitar que formen grupo tras las generales

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha avanzado este martes su respaldo a tramitar la reforma del Reglamento del Congreso impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG, socios de investidura del Gobierno, para rebajar los requisitos necesarios a la hora de constituir grupo parlamentario propio a partir de las próximas elecciones generales.

En concreto, los diputados firmantes de esta proposición quieren modificar el artículo 23 del Reglamento de 1982, que establece que para tener grupo propio hay que contar con 15 escaños o, al menos, superar los cinco diputados más un 5% de los votos en todo el país o un 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre.

Con su reforma, los socios parlamentarios de Pedro Sánchez pretenden rebajar del 5 al 3% el porcentaje de votos a nivel nacional para conformar grupo propio, y del 15 al 10% el porcentaje en las provincias en las que se presentan.

Al inicio de cada legislatura, es habitual que los partidos pequeños tengan problemas para sumar los diputados y porcentajes que exige el Reglamento para tener un grupo propio, lo que ha llevado a los grandes partidos en ocasiones a prestar puntualmente alguno de sus diputados. Eso sí, estas maniobras deben contar con el plácet de la Mesa del Congreso, que a su vez depende de la mayoría política que haya en la misma.

ADAPTARSE A LA REALIDAD DEL PARLAMENTO

Con esta reforma, según han explicado los partidos que la han promovido, se busca "actualizar" ese régimen de constitución de grupos parlamentarios con el propósito de "favorecer una proyección más plena" de la participación política de la ciudadanía por medio de sus representantes y del pluralismo en la organización y el funcionamiento internos del Congreso, y de "reforzar la coherencia del marco reglamentario" aplicable.

El PSOE, a través de su diputado Joaquín Martínez Salmerón, ha justificado el apoyo de su partido en la necesidad de adaptar el Reglamento a la realidad política de la España del siglo XXI porque esta reforma, según ha recalcado, no permite ni la proliferación de grupos ni rompe con el funcionamiento de la Cámara, sino que lo que busca es "corregir una rigidez que genera situaciones incompatibles" con el pluralismo que protege la Constitución".

"No podemos estar al arbitrio de las mayorías coyunturales" de la Mesa del Congreso, ha defendido la representante de ERC Inés Granollers, quien ha apuntado que esta reforma no reclama "privilegios" sino más democracia. "Es una actualización necesaria y razonable, no un capricho", ha añadido, por su parte, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna.

NO SE PUEDE SEGUIR ANCLADOS EN EL PASADO

"Las normas no se pueden quedar ancladas en el pasado, sino acompañar la evolución de la democracia dando voz real al conjunto de la ciudadanía", ha señalado la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó. "Ha llegado la hora de practicar más el pluralismo político", ha apostillado el representante del BNG, Néstor Rego.

No sólo el PSOE ha avanzado su apoyo a la tramitación de esta reforma, sino también Sumar, socio minoritario del Gobierno, que sostiene que es el momento de que la pluralidad sea la "norma". Lo propio harán el PNV, Bildu y Junts, que es otro de los partidos firmantes de esta iniciativa pese a no haber intervenido en el debate del hemiciclo.

En contra de cambiar las normas parlamentarias se han manifestado tanto el PP como Vox, quienes han esgrimido argumentos similares para justificar su rechazo. Así, el diputado 'popular' y vicepresidente segundo del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, ha acusado a los proponentes de presentar una reforma que "no trae causa de una necesidad institucional" y que sólo persigue adaptar las reglas del juego a sus intereses partidistas y "blindarse" para las siguientes elecciones "ante la previsible pérdida de apoyo electoral".

En la misma línea, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha afeado a los socialistas que respalden esta iniciativa "tramposa" sólo porque siguen necesitando el apoyo de los grupos que lo firman para que Sánchez se mantenga en el poder. "Barren para su casa vendiendo muy cara el apoyo a Sánchez", ha denunciado.

EN 2023, PRÉSTAMO DE PSC Y COMUNS

Tanto el PP como Vox han recordado que en esta legislatura tanto ERC y como Junts no cumplían los requisitos que exige el Reglamento de 1982 y tuvieron que recurrir a préstamos del PSOE y de Sumar: cuatro diputados del PSC ayudaron a los independentistas de Junts y dos de En Comú se sumaron temporalmente a Esquerra.

Una vez que la Mesa dio su visto bueno a los grupos aceptando los préstamos, gracias a la mayoría que el PSOE y Sumar lograron tras sus pactos con ERC y Junts, los diputados del PSC y de En Comú regresaron a sus formaciones respectivas.

Y es que tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada voz propia en todos debates y al menos un puesto en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, así como una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. Económicamente, tener grupo propio garantiza percibir más subvenciones y cobrar las ayudas por el 'mailing'.