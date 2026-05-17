El PSOE busca que el Congreso condene ataques de Estados Unidos e Israel contra centros académicos en Irán y Líbano

Una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha presentado una iniciativa para que desde el Congreso de los Diputados se condene expresamente sendos ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra instituciones académicas en Irán y Líbano, respectivamente, en el marco de la reciente escalada bélica en Oriente Próximo.

Los socialistas han presentado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, para su debate en el Pleno de la Cámara Baja que, de prosperar, condenaría "los ataques contra la Facultad de Ciencias de la Universidad Libanesa en Hadath y contra la escuela de primaria femenina de Minab (Irán), así como cualquier ataque contra instituciones educativas o académicas en contextos de conflictos armados".

En su exposición de motivos, el PSOE menciona la muerte del decano de la facultad de Ciencias de la citada universidad libanesa, situada en los alrededores de Beirut, y de otro profesor por el impacto de un dron del Ejército israelí el pasado 12 de marzo, así como "la muerte de al menos 175 personas, en su mayoría niñas, tras el bombardeo de una escuela de primaria femenina en Minab (Irán) el pasado 28 de febrero" después de que Estados Unidos atacara el centro "por error"

Asimismo, esgrime que "España, como Estado firmante de los Convenios de Ginebra y miembro comprometido con la agenda de Naciones Unidas para la protección de la infancia y la educación en situaciones de conflicto, no puede permanecer impasible ante estos hechos".

En este sentido, la iniciativa socialista también busca a instar al Gobierno desde el Congreso a que continúe "exigiendo el respeto escrupuloso del Derecho Internacional y, particularmente, del Derecho Internacional Humanitario por todas las partes en conflicto, recordando la obligación de proteger las instituciones educativas o académicas como bienes de carácter civil que no deben ser objeto de ataques ni de amenazas, salvaguardando el acceso a la educación".

También apelan a que el Ejecutivo siga "promoviendo la adopción de medidas que garanticen la igualdad de acceso a la educación y la continuación de la educación en conflictos armados, reconociendo el papel esencial que esta tiene para las perspectivas de paz y seguridad".

Y por último busca que el Gobierno inste "a la contención de las partes y a la máxima moderación en el uso de la fuerza, respetando siempre la vida de la población civil, y optar por la salida diplomática y por el retorno a la mesa de negociaciones que frene la actual escalada de confrontación, que sólo tiene efectos desestabilizadores con consecuencias globales devastadoras, como la única vía viable que conduzca a una paz duradera en la región".