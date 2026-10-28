El PSOE cancela el acto de precampaña que iba a celebrar este jueves en Vitoria con Pedro Sánchez

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto de precampaña del partido, a 26 de octubre de 2026, en Gijón, Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cancelado el acto de precampaña que iba a celebrar este jueves 29 de octubre en Vitoria con el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, según indican desde Ferraz.

Los socialistas cancelan este mitin después del accidente ferroviario de este miércoles en la provincia de Toledo en el que han colisionado dos trenes de alta velocidad y ha dejado, por el momento, 10 fallecidos y numerosos heridos.

El partido también ha cancelado todos los actos previstos para esta jornada y dicen que están pendiente de la información oficial sobre el siniestro, que se ha producido poco antes de las 9 de la mañana.

Así, la vicesecretaria general, María Jesús Montero, dice estar "conmocionada" por el "grave accidente" y ha trasladado su cariño y solidaridad con als víctimas en estos momentos tan difíciles, según ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

"Ahora, toda la atención de los servicios de emergencia está puesta en las personas afectadas y en las labores de asistencia. Seguimos muy pendientes de la evolución de la situación y de las noticias que nos vayan llegando", ha indicado.

La 'número tres', Rebeca Torró, también dice estar "conmocionada" por el siniestro y dice que el PSOE suspende su agenda por que ahora la prioridad es "atender la emergencia". "Todo mi apoyo y reconocimiento a los profesionales que trabajan sobre el terreno ha indicado". "Mi corazón y mis pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos", ha apuntado.