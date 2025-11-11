El PSOE censura que fiscales ataquen a Sánchez por decir que García Ortiz es inocente y no al PP por llamarle culpable

Archivo - (I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo; el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha denunciado este martes que haya fiscales que carguen contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por proclamar la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero no critiquen al PP por dar por sentada su culpabilidad sin haber sentencia.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Congreso después de que la Asociación de Fiscales criticara a Sánchez por asegurar en una entrevista a 'El País', que García Ortiz, es "inocente" y le acusara de inmiscuirse "en la función de juzgar" "presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales".

"¿Alguien ha salido a protestar cuando todos los dirigentes de la derecha han considerado ya culpable al fiscal general? ¿Algún fiscal o asociación de fiscales ha protestado por esas ingerencias?", ha preguntado el portavoz socialista.

Para López, lo que se está viendo en la vista oral del Supremo es a un fiscal que "ha defendido la verdad frente a quien ha querido engañar a todo el mundo" y que no se está teniendo en cuenta a los periodistas que han declarado que tenían la información sobre la pareja de Ayuso antes que García Ortiz.

"No es que el presidente vea que este juicio no tiene ni pies ni cabeza, es que lo ha visto todo el mundo", ha zanjado el portavoz socialista.